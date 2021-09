La Semana de la Música Latina de Billboard se llenan de libertad

Este lunes comenzó la Semana de la Música Latina de Billboard y la jornada inaugural en Miami Beach puso sobre la mesa temas como la libertad creativa, la libertad en la orientación sexual y libertad para elegir la maternidad sin que esto les suponga un problema en sus carreras musicales.

La Semana de la Música Latina de Billboard se celebra del 20 al 25 de septiembre en el Faena Fourm de Florida, y este evento, además de estar lleno de mucha música, presenta conferencias y mesas de debate sobre la situación actual de la industria musical y de los músicos latinos.

En esta primera jornada, Natti Natasha fue una de las protagonistas de los paneles. La cantante dominicana aprovechó el espacio para hablar sobre su reciente maternidad y cómo esto ha influido en ella y en su carrera. Para la dominicana, el nacimiento de su hija ha acrecentado sus deseos de continuar con su carrera, pero acepta que esta es una disyuntiva a la que muchas mujeres se deben enfrentar.

“A la mujer en esta industria, y en general, se le ponen barreras y cuando sales embarazada te hacen a un lado”.

En la segunda jornada “Coming Out Latin” se habló sobre la orientación sexual de los artistas latinos y los prejuicios que aún se mantienen en algunos géneros tradicionales. Sin embargo, en la charla se rescató que por encima de todo prevalece siempre el talento y la propuesta de los músicos. “La creatividad no tiene género ni etiquetas”, dijo la compositora Erika Vidrio, quien mencionó que en su caso particular, si bien las canciones son escritas para mujeres, las composiciones van producen una “conexión positiva como humanos”.

Si bien estas charlas generan espacios de debate necesarios en la industria, es cierto que queda un largo trabajo para que estas brechas dentro del mercado musical, ya sea por temas de género u opción sexual, se acorten en lo práctico. Que podamos ver más representantes diversos subiendo al escenario, siendo nominados y ganando premios es una necesidad para que los artistas de mañana dejen de lado el miedo a ser juzgados y puedan crear con plena libertad.

La gala se realizará el 23 de septiembre y los ensayos de los artistas que actuarán comenzaron este lunes con la dominicana Natti Natasha, la española Rosalía y el mexicano Joss Favela. El evento será transmitido en vivo por la cadena Telemundo.