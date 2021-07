La mexicana Flor Amargo hace su debut en L.A

La cantante mexicana Emma Mayte Carballo Hernández, conocida como Flor Amargo, acaba de mudarse a Los Ángeles y este viernes ofrecerá un concierto gratuito en el Levitt Pavilion del Parque MacArthur, a partir de las 7 p.m. “Hoy conocí mi casita; no hay ni cama todavía, pero ya quiero que esta sea la ciudad desde la que dé a conocer mi música”, dijo la cantante y multi instrumentista en una entrevista al L.A Times.

Famosa por sus arriesgadas experimentaciones sonoras y escénicas, y sus actuaciones en medio de espacios públicos, Flor Amargo, se encuentra en la preparación del lanzamiento de su nuevo álbum “Reina del Barrio”. Ahora, en su nueva ciudad, tiene el reto de mantener sus presentaciones espontáneas apropiándose de las calles. “Me encantaría hacerlo, aunque también planeo hacer una gira que va a ser más formal, pero informal al mismo tiempo”, dijo la artista y confirmó su deseo de ofrecer sus espectáculos en parques y plazas públicas.

“Reina del Barrio” se estrenará el 27 del próximo mes, y tiene una mezcla de cumbia y ska, como su reciente sencillo “Casarme contigo”. Sin embargo, la cantante es firme en su convicción de no encasillarse o limitar su música. “Al principio, todas las disqueras me rechazaban por lo mismo; me decían que no actuara, y yo me cansé de lo que me decían. Eso hizo que me fuera a la calle, porque en la calle podía ser yo”, expresó.

“Lo que existe son experiencias que nos enseñan el camino. Me di cuenta de que esa caída había sido mi más grande fortaleza, y sobre eso construí lo que hoy es Flor Amargo"

La artista independiente se encuentra ahora en Los Ángeles, pero tiene planeado girar por Estados Unidos y después por Europa. A raíz de sus intervenciones musicales en diferentes transportes, Flor recibió el calificativo de “La Loca del Metro”, término que ella disfruta. “Yo tengo un tatuaje que dice ‘La Loca’. Me han llamado así desde que era chiquita, y a mí eso me causaba muchísima tristeza; pero después, cuando me puse investigar porqué esa palabra me molestaba tanto, me di cuenta de que la raíz de eso es que siempre fui diferente”

Sus temas tienen aspectos existencialistas o simbólicos que se salen de la norma, incluso cuando se refugian en temáticas románticas. “Tengo eso del artista que se enamora de cosas que quizás ni existen; de recuerdos, de otras vidas de las que me llegan las melodías. La composición me llega de repente”, contó.