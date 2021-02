La cover mariachi de Daft Punk que hace que su separación resulte menos triste

Devastador. Este lunes el icónico dúo francés de música electrónica, Daft Punk anunció su separación luego de 28 años de trayectoria y un legado musical que trasciende sus éxitos. Para hacer el anuncio de su separación, el dúo lanzó un emotivo video titulado “Daft Punk- Epilogue”, que fue compartido en todas sus redes sociales y se hizo viral rápidamente.

De momento, no se conocen los motivos personales que llevaron a la dupla a tomar esta decisión y que ha conmocionado a sus fans alrededor del mundo y a la industria musical.

Ganadores de seis Grammys, a lo largo de su carrera, Daft Punk revolucionó la industria, desde sus sonidos hasta sus visuales y se consagró con algunos de sus famosos temas y con colaboraciones con otros grandes artistas que marcaron una generación.

‘One more time’,‘Around the world’, ‘Harder, better, faster, stronger’ y ‘Get lucky’, son solo algunas de las canciones que dieron la vuelta al mundo con sonidos innovadores.

La fama mundial de Daft Punk ha generado muchos covers inesperados, han sido interpretados por la banda militar francesa frente a Trump y Macron y hasta llegaron a tener una versión en mariachi de "Get Lucky" llamada "Uruapan Mexican Son".

La agrupación mexicana Sangre Azteca se encargó de hacer un cover con una particular manera de cantar en inglés, una manera divertida de recordar al dúo en medio de la tristeza que la noticia ha generado.

Al conocerse la noticia de la separación de Daft Punk, los fans mexicanos, muy al estilo latino, hicieron tendencia en redes sociales el “Uruapan Mexican Son” y compartieron memes de la noticia. Es que dicen que al mal tiempo, buena cara.