Kim retoma su soltería mientras Kanye le pide que regrese

Una separación nunca es un proceso fácil, menos cuando todo sucede de manera pública y cuando no todas las partes aceptan la situación. La empresaria Kim Kardashian viene recuperando su vida de soltera desde la separación con su ex pareja Kanye West. En febrero, el matrimonio anunciaba su ruptura tras siete años desde que se unieron oficialmente en una ceremonia en Italia.



Hace pocas semanas comenzaron los rumores acerca de un posible romance entre Kim y el cómico Pete Davidson. Frente a esta posibilidad, Kanye comenzó a insistir públicamente en su intención de volver con la madre de sus hijos.

Pero al parecer, nadie le ha dicho a Kanye West que acosar no es un acto romántico. A pesar de que Kim ha dejado bastante en claro que está rehaciendo su vida, Kanye no deja de hacer demostraciones públicas de sus ganas de regresar con su ex pareja,



La última ha sido durante el concierto con Drake, cuando cantó “Runaway”, añadió el verso "Necesito que vuelvas junto a mí. Más específicamente, Kimberly".

Por su parte, Kim no ha dicho nada al respecto, sino que por el contrario, poco después de la actuación del rapero, ella firmó para recuperar oficialmente su nombre de soltera.

De momento, a Kim se le ha visto feliz en su nueva relación junto a Davidson, y a pesar de que claramente se encuentra en un nuevo capítulo de su vida, continúa trabajando para llevar la crianza de sus hijos en armonía con Kanye.