¿Juntos? Rosalía y Bad Bunny en SNL vuelven locos a sus fans

¡Bad Bunny y Rosalía no paran de emocionar a su público! Hace unos días los fans de Benito y la cantante catalana estaban encantados con el video de su nuevo tema juntos ‘La noche de anoche’. No solo porque la colaboración entre ambos artistas era algo que se venía esperando desde hace mucho, sino porque la canción y el romántico videoclip despertaron en los fans curiosidad sobre una posible relación entre ambos artistas.

El último sábado, el puertorriqueño hizo su primera aparición en el legendario programa de televisión Saturday Night Live, donde participó en dos “sketches” junto al reparto y a los artistas invitados del programa. Además, Rosalía hizo su aparición sorpresa para interpretar junto al reguetonero el tema que lanzaron apenas hace una semana.

La presentación estuvo cargada de un aire romántico tal cual el videoclip, y tuvieron un momento muy cercano a besarse, por lo que los fans no tardaron en hablar sobre la tensión sexual entre los artistas, comparándolo incluso con la actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper en los Oscars.

"Rosalía and Bad Bunny are serving the Gaga/ Bradley Cooper scandal for the Latinx community!" tweet

Diablos @sanbenito y @rosalia. Lady Gaga y Bradley Cooper empezaron con menos pic.twitter.com/fBgvx1nNhK

Pero, ¿no es acaso parte del trabajo de los artistas emocionar y generar actuaciones creíbles?

La realidad es que el artista lleva tres años de relación con la modelo e influencer puertorriqueña Gabriela Berlingeri, y que a pesar de los rumores y de las expectativas de los seguidores, Rosalía y Bad Bunny (y sus equipos) están haciendo un genial trabajo de marketing para promocionar el nuevo álbum del reguetonero El Último Tour Del Mundo.

Como era de esperar, los memes sobre los posibles celos de la novia de Bad Bunny también inundaron las redes, y es que nos encanta generar rivalidades de telenovela.

¿Cómo continuará esta historia?