Jennifer López conmociona durante la toma de posesión de Biden

La ceremonia de toma de posesión 2021 ha estado llena de momentos emotivos y de un nivel de representación y aceptación real a la diversidad que significa un país como los Estados Unidos. La semana previa a la toma de posesión del presidente Joe Biden generó muchas expectativas por la participación diversa y pluricultural de los artistas que estarían invitados al evento ‘Celebrating America’.

La participación de Jennifer Lopez dio mucho de qué hablar y se llegó a especular incluso que podría cantar el Himno en castellano. Pero JLo tomó la oportunidad de ser parte de esta ceremonia para ofrecernos un medley emocionante - y muy al estilo Disney- de dos temas emblemáticos del patriotismo Estadounidense: ‘This Land Is Your Land' y 'America The Beautiful'





Pero además de presentar una actuación impecable acompañada por la Banda de la Marina de Estados Unidos, JLo sin duda generó uno de los momentos que más emocionó durante la ceremonia. Aprovechando un momento de silencio, Lopez recitó en castellano el Juramento a la Bandera: “Una nación, bajo dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", dando un mensaje de unión e integración".

“Let’s get loud, cause this land is made for you and me” es la frase esperanzadora con la Jennifer Lopez terminó su actuación entre los aplausos y emoción de todos los presentes. Las expectativas que deja el evento sobre una nueva era democrática en Estados Unidos son muchas y se espera que la administración Biden-Harris esté a la altura de este deseo de los ciudadano.