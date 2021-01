Identidad y diversidad latinx en el panorama musical de Dallas

“Ser latinx en Dallas es guay porque todo el mundo lo es” decía el cantante de Luna Luna, Danny Bonilla, en una entrevista de Bandcamp que forma parte de una serie de artículos reconociendo el impacto de la comunidad latina en las nuevas identidades musicales de Dallas y el norte de Texas.

La primera pieza, Ten Latinx Acts Shaping the Future of Dallas Independent Music, resalta la enorme variedad de artistas latinos centrándose en el éxito de bandas como Luna Luna, The Bralettes o Sub-Sahara. El segundo artículo repasa en la misma zona los nuevos lanzamientos de Washed Up Rookie y la cantante de country Sarah Popejoy, que lanzaba un tema para homenajear las víctimas de la masacre de Tulsa en 1921.

Grandes artistas surgieron del norte de Texas pero poco antes que estallara la pandemia podían percibirse las agitaciones de una nueva generación de postproducciones más indie. Nuevos ritmos que no dudan en mezclar géneros como el jazz o el shoegaze con tonalidades profundamente latinas, no solo en el continuo baile de lenguas sino especialmente con arriesgadas hibridaciones.

El impacto de la comunidad mexicana y su progresiva lucha por la preservación están presentes en los riffs de Aztec Death, Rei Clone o Ritual Order, ampliando la variedad del darkwave y el postpunk con otros tipos de intensidades. También la escuela mexicana de punk está presente en nuevas bandas que estiran el género como Perdidos, Sub-Sahara o su versión más garaje con The Bralettes.

Todo ello está presente en el discurso cínico y divertido de los increíbles Chroma, integrado por Kalid Abdul, Bleu Santana y Polo. Y es que parece que integran toda la frescura de la tradición del freestyle de habla hispana en un sólido álbum de hip hop estadounidense, todo ello sumamente bailable y con uno de los directos más versátiles transmitido en el Primavera Live Show.

Presentaban su debut del año anterior, The Year of the Puma, que han solidificado estos últimos meses con sencillos y colaboraciones como Watcha Say? con A-Wall.

Un abanico caleidoscópico de artistas de temas brutales y viscerales que tienen en común la crítica social, la autoconciencia y un alto nivel de producción pese a la tendencia de la cercana Atlanta hacia las bajas calidades del audio.