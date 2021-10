Gloria Estefan reveló haber sido abusada sexualmente por un familiar

Gloria Estefan y su familia tuvieron una difícil conversación este jueves en el “Red Table Talk”. La cantante cubana abrió la temporada del programa revelando que a sus 9 años sufrió de abuso sexual por parte de un familiar en quien su madre confiaba.Junto a su sobrina Lili Estefan y su hija Emily Estefan, el primer episodio de “Red Table Talk: The Estefans”, habló por primera vez sobre este epìsodio traumático de su vida.

“Él estaba en una posición poderosa, porque mi mamá me puso en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle a ella que yo era muy talentosa y que yo necesitaba que me prestaran atención especial. El me aterrorizó. Y yo sabía que él estaba loco porque en ningún momento yo pensé que esto estaba pasando por mí. Yo sabía que él estaba mal y por eso le creí cuando me dijo que le haría daño a mi madre”, relató Estefan.

Con esta conversación, Estefan puso sobre la mesa no solo el tema del abuso, sino el miedo de hablar recordando que “de esas cosas no se hablaba en sus tiempos”. Por otro lado, denunció el poco apoyo que tuvo al momento de intentar denunciar la situación y el desinterés y la minimización de la situación por parte de las autoridades.

“Y luego la policía vino y le dijeron a mi mamá que no presentara cargos porque el trauma de ponerme en un estrado (en la corte), iba a ser peor para mí. Y yo aún me siento horrible por eso, imaginando que podrían haber existido más víctimas”

La artista ganadora de tres premios Grammy recordó también que su abusador, “era un miembro muy respetado en la comunidad (musical)”. No es novedad que en la industria existan hombres que abusen de su posición de poder. “Quise enfrentar y tocar este tema porque hablando de ello podemos ayudar a prevenir”, sentenció la cantante.

El programa “Red Table Talks: The Estefans” está en su segunda temporada y se emite por Facebook Watch.