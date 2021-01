Gaby Moreno cantó ‘Fronteras’ en el Latino Inaugural 2021

La ceremonia de la toma de posesión se celebró el miércoles 20, pero se dice menos en los medios sobre el Latino Inaugural 2021 celebrado el martes 19, como un tributo a la herencia, resiliencia y a la promesa Latina.

La NHLA es una asociación que reúne a los líderes de más de 40 asociaciones hispanas en el país para establecer prioridades políticas que aborden, y sensibilicen al público, los principales problemas que afectan a la comunidad latina y a la nación en su conjunto.

Con Eva Longoria como anfitriona, el evento contó con la emotiva participación de la cantante guatemalteca Gaby Moreno junto a David Garza y su tema 'Fronteras'.

La ganadora del Latin Grammy a “Mejor Artista Nueva” abrió la sección musical del evento e interpretó un tema cargado con un mensaje de unidad, esperanza, inclusión y que celebra la libertad de las personas, “Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño, this is where I belong”, haciendo alusión a la fortaleza y resiliencia de la comunidad latina.

El evento fue un homenaje hacia los trabajadores latinos que ocupan puestos esenciales durante la pandemia, a los votantes latinos que ejercieron su derecho ciudadano, y a los logros trascendentales y la representación histórica de la comunidad latina en Estados Unidos.

“A lo largo de la historia, nuestra gente ha tenido impacto en todo el continente americano esto incluye a Estados Unidos. Lo hemos hecho a pesar del racismo, desigualdad y muchos otros retos. Y no solo hemos participado, sino que hemos ayudado a enfocar la ruta de nuestro país”, dijo Longoria durante el evento.