Espectacular programación musical para el Black History Month

La National Public Radio (NPR) es un conglomerado mediático con sede en Washington, que incluye agencias como Associated Press y gran cantidad de emisoras de radio, que en 2008 inició una carrera como pioneros con Tiny Desk Concerts, una serie de videos musicales presentados por Bob Boilen que una década más tarde había llegado a la cifra de 800 conciertos y 2 billones de visualizaciones.

En las últimas semanas hemos informado de los grandes cambios de la industria musical marcados por los monopolios en los servicios de streaming, la aparición de nuevos distribuidores independientes o las canciones de grandes artistas consagrados convertidas en fondos de inversión a largo plazo. La sección musical de NPR ha sabido cabalgar dichos cambios con uen periodismo musical y gracias al éxito de su formato en la plataforma YouTube.

Perfomances recientes han logrado cifras estratosféricas en tiempos de pandemia: Lenny Kravitz, Billie Eilish, Dirty Projectors, Alicia Keys, Marc Miller, Jorja Smith… Su compromiso con los artistas negros ha sido innegable desde los inicios, como demuestra la propia programación. Bobby Carter, encargado de la programación de este mes, dice lo siguiente: “la música negra siempre ha tenido un hogar en el Tiny Desk. A medida que la serie se desarrollaba, nuestros maravillosos productores trajeron más artistas de hip hop y R&B al Tiny Desk y los desafiaron a tocar dentro del formato”.

En las últimas dos semanas han sabido de nuevo adaptarse a las medidas de confinamiento y han transformado los shows en una pequeña librería a los Home Concerts, formato perfecto para los tiempos de streaming. Publicaron un concierto de Miley Cyrus hace cuatro días que ya tiene millón y medio de visualizaciones.

La programación de febrero gira alrededor del Black History Month de modo que Bob Carter ha seleccionado tres géneros, aunque podrían ser muchos más de modo que la cuarta semana funciona de miscelánea. Hoy actuaran en la sesión de jazz Melanie Charles, Immanuel Wilkins y Wynton Marsalis. Melanie Charles representa su vertiente más experimental, también vinculada al soul la espiritualidad. Immanuel Wilkins es un virtuoso contemporáneo del saxofón y Marsalis es ya un legendario trompetistas con algunos de los álbumes más reconocidos a lo largo de las décadas.

La segunda semana, como no, debía estar dedicada al género que empapa la mayoría de géneros contemporáneos; es imposible escapar a su influencia. Giveon saltó a la fama el año pasado con su colaboración con Drake (Chicago Freestyle) y es una de las jóvenes promesas. Por otro lado Meshel Ndegeocello es ya una reconocida cantante berlinesa que acumula más de diez nominaciones a los Grammy: su propuesta se considera neo soul y alterna con el rap y el funk, mostrando ya que las nuevas variaciones de este tipo de cantantes son totalmente eclécticas. KeiyaA es otra jóven propuesta que alcanzó gran reconocimiento por su álbum Forever, Ya Girl, que perfectamente encarna la nueva alma de Chicago.

La tercera semana dedicada al rap puede ser la más espectacular teniendo en cuenta el auge de la música urbana, que es en realidad una mezcla de trap, rap y música latina, y porque traen a una gran figura como 2 Chainz, con más de seis álbumes a sus espaldas que lo certifican como un peso pesado del rap más allá de Georgia. Otro gran nombre del cartel es Rick Ross, que desde 2006 ha venido representado el panorama del gangsta rap del sur. Sin embargo, siempre comprometidos con las nuevas propuestas, contarán también con Rae Khalil, con solo dos modestos discos (Girldfriend, Fortheworld) y una voz prometedora.

La última serie de actuaciones será el 22 de febrero y el baile de estilo demuestra que tienen centenares de propuestas ocultas. Bartees Strange es la propuesta pop que puede saltar con facilidad del folk al arena-rock. Wizkid es un cantante nigeriano que probablemente sea uno de los artistas africanos con más éxito.

Para terminar una de sus deliciosas mezclas, que probó ya funcionar cuando hace un año juntaron a Sting y Shaggy. En esta ocasión veremos a la rapera zambianesa Sampa The Great (Birds and the BEE9, The Return) junto al director de orquesta Kirk Franklin, conocida figura del gospel con 16 premios Grammy.