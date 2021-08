El último single de Haviah Mighty y la Mala Rodriguez, “Flamenco”

Hace una semana, Haviah Mighty y la ganadora del Grammy, la Mala Rodriguez, anunciaban a través de sus redes sociales el lanzamiento de “Flamenco”, tema que realizaron en colaboración y que forma parte del esperado mixtape Stock Exchange. La canción tiene un carácter optimista y representa fielmente la energía sensual, poderosa y llamativa del género del mismo nombre, perfeccionadas por la autenticidad y el estilo de la rapera española.

"¡Con este tema quería probar algo diferente! Inspirada en las influencias culturales del flamenco, esta canción me permitió ser un invitado en un nuevo género. Mala Rodríguez ha sido la que ha puesto el acento en este disco: sus versos han añadido autenticidad, sensualidad y dinamismo. Tiene una gran voz y un gran mensaje, y con sus raíces españolas, sentí que ella hablaba de la energía de la canción más directamente de lo que yo podría. Es una canción para sentirse bien, con la intención de que resuene en una pista de baile, con el bajo palpitando con tanta fuerza como el sudor en la frente cuando se hacen los movimientos. Esta canción es, literalmente, una vibración".

Haviah se ha convertido en la primera artista de Hip-Hop y en la primera mujer negra en ganar el Polaris Music Prize por su álbum 13th Floor en 2019. Su proyecto resalta por las diferentes influencias sonoras en sus canciones, que navegan por los elementos clásicos del Rap/Hip-Hop hasta los ritmos caribeños y lo electronico mientras abordan temas como la marginación, el racismo, la trata de esclavos en el Atlántico, la soledad, la autoestima y mucho más.

Esta vez, Haviah Mighty cruza fronteras asociándose con la rapera andaluza Mala Rodríguez, y junto al productor Taabu, con quien ya ha trabajado antes en su tema "Wishy Washy", dialogan con el reggae, el hip hop, el flamenco y el dancehall.

El mixtape Stock Exchange incluye colaboraciones de artistas de todo el mundo, el británico Yizzy, los raperos estadounidenses Jalen Santoy ("Way Too Fast"), Old Man Saxon ("Antisocial"), los artistas de Toronto TOBi ("Good On My Own Tonight"), Grandtheft ("Avocado"), y ahora con la española Mala Rodríguez ("Flamenco").

Haviah regresó el mes pasado a los escenarios en algunos festivales en Ontario y Quebec, y se encuentra preparada para continuar actuando con Arkells, Shad y Skratch Bastid.