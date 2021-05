El nuevo doo-wop de Nick Pagan

Nick Pagan es un músico latino californiano con un alma antigua.

El sonido de Pagan es lo que él describe como new-wop, que abarca una composición sencilla, ganchos pegadizos, paletas sónicas coloridas y sonidos clásicos listos para ser sampleados. El doo-wop representa una subcategoría de la armonía vocal que incluye las siguientes cualidades musicales: armonía de grupo, una amplia gama de partes vocales, sílabas sin sentido, un ritmo sencillo, instrumentación ligera y música y letra sencillas.

Desde el primer gancho de "Hardly Use My Hands", su nuevo single, se percibe que el corazón de Pagan está arraigado en el pasado con los dedos firmemente puestos en el pulso del futuro.

"Hardly Use My Hands" salió a la venta el 21 de Mayo en Yellow Stucco House en asociación con Mixto Records y formará parte del EP MAN (Or, Microdose) que saldrá a finales de este año en vinilo y en formato digital. No es de extrañar que sus primeros singles ya hayan llamado la atención de KCRW's Morning Becomes Eclectic, KROQ, Remezcla y Talkhouse.

Pagán explica su inspiración para el nuevo single y reflexiona: "Esta canción trata de la búsqueda constante de uno mismo. No me importa la edad ni nada de eso: el nivel y la aceleración del crecimiento están determinados por muchos factores. Y para mí, siento que estoy en un viaje constante para descubrir quién soy y lo que eso significa en el contexto de esta realidad. Estoy decidido a cubrir un buen terreno en esta vida".

"Este tema es mi lado de balada de rock 'n' roll de los años 70, inspirado en parte por la carrera en solitario de Lennon, Bowie, Neil Young y las frecuentes dudas sobre sí mismo. Intento hacer música que esté arraigada para que pueda crecer más y vivir más tiempo, así que toda mi música está atada por una red de historia realmente."

"Hardly Use My Hands" ha sido creada por Pagan con la ayuda de Paul Butler (The Bees, Michael Kiwanuka, Nick Waterhouse, Devendra Banhart), que la ha producido. Otto Hauser (Devendra Banhart), a la batería, junto a Ben Brandrett y Mike Rexhouse que se lanzaron a la guitarra y al bajo, respectivamente.

Pagan destaca: "La línea de bajo realmente le dio vida y los solos de guitarra: ¿quién conoces que toque así hoy en día?".

La sabiduría de Pagan proviene de su gran experiencia vital al haber crecido en California. Concluye: "Soy un verdadero californiano, habiendo pasado tiempo en todas las partes del estado".

Al sacar provecho de su experiencia vital y del recuerdo de su familia desplazada por la gentrificación de Los Ángeles, sus canciones tienen un profundo contenido, pero nunca pierden el sentido de optimismo y alegría que forma parte de su ADN.