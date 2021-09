David Archuleta, ex “American Idol” reveló ser parte de la comunidad LGBTQ+

EL joven David Archuleta, compartió con su familia su orientación sexual por primera vez en el año 2014, siete años después, decidió compartirlo también con sus seguidores y con el mundo a través de las redes sociales. Archuleta realizó una entrevista con TODAY en la que reveló que Dios le dijo que hiciera pública su verdad.

"Cuando tuve esa oración, Dios simplemente dijo: 'David, sabes que confío en ti, ¿verdad? Quiero que publiques lo que estás pasando en este momento'. Y estaba tan claro lo que tenía que decir. Sabía exactamente lo que tenía que decir pero me sentía incómodo diciéndolo porque me gusta ser reservado, especialmente con este tipo de cosas. Pero sabía que tenía que hacerlo".

Tras compartir la noticia con sus seguidores y con el mundo, David confiesa haberse sentido muy emocionado. "Me sorprendió, porque pensé: 'OK, esto probablemente va a ser algo más grande, tal vez obtenga 30.000 o 40.000 likes, si eso', porque sé que es un tema controvertido y mucha gente ha asumido cosas sobre mí y ha tratado de etiquetarme en el pasado. Pero ha explotado. No sabía que todos los medios de comunicación iban a hablar de ello, pero la forma en que lo hicieron fue muy respetuosa", contó el cantante.

El cantante de origen hondureño mostró preocupación por la reacción de la comunidad LGBTQ+, ya que en su publicación existe un componente religioso. "Muchos cristianos conservadores siguen lo que yo hago porque esa es mi propia educación, y todavía estoy involucrado en esa comunidad. Pero todo el mundo, en ambos lados... Me sorprendió el apoyo y el cariño que todo el mundo mostró en general, en su mayor parte, y para mí fue una enorme y tierna misericordia".

Luego de una lucha interna por su atracción y sentimientos hacia los chicos, y de una temporada de avergonzarse por sentirse así, David decidió contar su verdad durante una misión en la que se encontraba. El presidente de la misión le dijo, “Este podría ser el día más importante de su vida, Elder Archuleta”, palabras que lo harían decidirse a hablar con su familia. Y que más tarde lo animarían a usar su plataforma para defender los derechos de la comunidad LGBTQ+.

David continúa trabajando en su música, preparando una gira y un libro para niños, "My Little Prayer", basado en una de sus canciones religiosas.