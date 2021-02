Camilo causa polémica por no saber quién es Selena Quintanilla

El cantante colombiano Camilo recibió una avalancha de críticas en redes sociales luego de afirmar que no conocía a la cantante Selena Quintanilla.

La plataforma BuzzFeed invitó al joven cantante a participar en el test ‘Adivina la canción’, prueba en la que tenía que escuchar 4 segundos de algunos temas y adivinar quién la canta.

Camilo no pudo reconocer la voz de la famosa cantante Selena ni su exitoso tema ‘Techno cumbia’, “No sé, a ver otra vez… No, no sé quién es, esa nunca la escuché”, dijo en el juegio. Luego de que no pudiera adivinar el tema y pasaran a la primera pregunta del reto, el cantante afirmó entre risas “No sé de Selena, pero sé de Evaluna”.

¿Puede haber sido un error generacional? Camilo es bastante joven, pero con una película super famosa, una muy actual serie en Netflix y un podcast dedicado exclusivamente a ella, ¿quién no conoce a Selena?

La lluvia de críticas al cantante por no saber quién es Selena Quintanilla no se hizo esperar en redes sociales. Los usuarios no logran entender como la icónica cantante de Tex-Mex no es un referente en el background musical del joven músico y sin embargo, sí logró adivinar a otros músicos durante el juego, como Daddy Yankee, Annuel, Billy Ray Cyrus, Carlos Rivera, e incluso, aunque sin adivinar la canción, reconoce a la mítica banda ‘Los Kumbia Kings’.

Como un intento de reivindicarse y pedir disculpas a los fans de Selena, el colombiano subió en sus stories de Instagram su interpretación en la guitarra del tema emblemático de la estrella del Tex-mex, ‘Como la flor’, dando a entender que ahora sí recuerda a Selena.

No es un crimen que los músicos jóvenes no conozcan a bandas o solistas anteriores a su época, pero siempre es importante tener en cuenta a quienes les abrieron paso para que ahora ellos puedan ser superestrellas a nivel internacional.

Tal vez algo importante para algunos músicos actuales sería que deconstruyan al menos un poquito sus referentes musicales, que la escena musical latina no siempre fueron hombres blancos cantando latin, bachata y reggaeton.