Bad Bunny entrega una playlist para entrenar y motivarse tras su paso por la WWE

Para ganar combates primero hay que entrenar como una bestia.

Esa parece ser la lección que San Benito lega tras el intenso fin de semana en WrestleMania 37 en forma de playlist de talento latino con ritmos pensados para entrenar, para encontrar voluntad mientras hacemos algo de cardio o para no desfallecer desmotivados.

Bad Bunny hizo equipo con Spotify para curar la playlist Beast Mode Latin, la lista centrada en artistas latinos que ya servía como acompañamiento para actividades intensas, subiendo los amperios y el calor de la misma.

La alianza entre el gigante de la música en streaming y el cantante puertorriqueño parecía un paso más entre sus colaboraciones, ya que Bad Bunny fue su artista con más escuchas globales de 2020 con más de 46 millones de oyentes mensuales.

La lista, que ya está disponible, incluye ahora muchos más temas de trap latino, canciones clásicas de rock heavy como las de Motorhead o Mötley Crüe o grandes temas indiscutibles como “Los Bo” de Myke Towers y Jhay Cortez. En total diecinueve canciones para sacar el corazón por la boca mientras nos convertimos en luchadores de nuestra propia cotidianidad iluminadxs por San Benito.

Un fiero romance

La historia de alianzas entre la WWE y el famoso rey del perreo empieza mucho antes, cuando los luchadores poblaron su imaginario infantil y adolescente. Pero habrá que precisar dichas proyecciones en el tema que a inicios de año publicaba en el álbum El Último Tour del Mundo, dedicado al icónico luchador y ahora comentador Booker T.

