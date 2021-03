Andrekza: “La hora del té es una excelente manera de conocer a alguien”

“Baby, con el azucar se va la timidez”.

Así de romántica y relajada se muestra Andrekza en el single “Té” de su esperado EP Cassette – Lado A que ahora revisita junto al cantante indie Carlos Sadness dando todavía más texturas a tan cariñoso tema, plagado de los esquemas sentimentales de las nuevas generaciones.

El EP original apareció en Febrero en el sello latino de Steve Aoki, Dim Mak En Fuego, siendo el primer fichaje femenino de la discográfica. Una exploración pop marcado por la herencia latina de sus experiencias y emociones a la que como directora de fotografía le daba grandes dosis de identidad.

Incluía también una colaboración con Gabriel Garzón-Montano llamada “Tuve” totalmente sensual. Ahora revisita el single “Té” con Carlos Sadness después de que ambos artistas explicaran la conexión que sintieron.

“Sutileza e ingenuidad, conecté con la música de Carlos desde que la escuché por primera vez. Soy fan de la sencillez con la que Carlos trata el arte. Cuando nos conocimos, le pedí que hiciera esta versión de 'Té' y le encantó la idea, así que hemos estado trabajando y creando el mundo visual de esta nueva versión a distancia”, contó la cantante.

“Me sorprendió y me enganchó al instante la personalidad de Andrekza, su equilibrio entre el pop urbano y el alternativo me inspira y me parece tan acertado que me lancé a ello sin pensar en que ese sonido es futurista. Añadimos algunos ingredientes de mi identidad y creamos un té con su esencia y la mía, que me encanta”, añade Carlos Sadness, cantante y escritor barcelonés que también ha publicado como Shinoflow.

Con tan solo 24 años ha sido capaz de crear una singular y seductora estética de la que el tema es perfecto exponente. Preguntada sobre el concepto en una entrevista añadía: “Para mí siempre es la hora del té. Hay cosas que curan mi alma y el té es una de ellas. Es una excelente manera de conocer a alguien”.

Desde ALDÍA NEWS quisimos saber un poco más y le preguntamos algunos consejos: “Siempre puede ser la hora del té, pero para mí es cuando hago una pausa en mi mundo, mis sentimientos y mis emociones para apreciar los pequeños detalles de la vida”.

También le preguntamos por las sinergias del fichaje con el sello de Steve Aoki sobre lo que contó que “¡Nos conocimos en Miami y ha sido el viaje más emocionante y hermoso! ¡Somos una familia y hemos estado aprendiendo el uno del otro todos los días!”. Actualmente trabaja con ellos en la cara B del proyecto del que esperamos contenga más pegajosas colaboraciones.