‘América Vibra’, una colaboración de Yalitza Aparicio, Natiruts y Ziggy Marley

El tema América Vibra es una colaboración realizada por Alexandro Carlo, vocalista del grupo brasilero Natiruts, junto con el jamaicano Ziggy Marley y la actriz mexicana nominada a los Oscars, Yalitza Aparicio. La canción fue lanzada el mismo día de la toma de posesión del presidente Joe Biden, casi como si fuera un eslogan para la era Biden-Harris y para un nuevo capítulo de la democracia estadounidense.

La letra creada por Carlo sigue tan vigente como cuando la escribió y es que, con todo lo que ha sucedido el último año, el mensaje de la canción nos resuena a todos. “La idea (del tema) surgió en 2019, antes de la pandemia”, contó Carlo en una entrevista en The Associated Press desde su casa-estudio en Brasilia. Carlo explicó que la idea original para su tema América Vibra era incluirla en un DVD que Natiruts grabó en Buenos Aires luego de una gira por algunos países de Latinoamérica. Pero aunque la crisis del coronavirus cambió los planes, el cantante decidió seguir con el proyecto afirmando que el propósito del tema no habría cambiado y seguía siendo la unión de las Américas.

La canción habla sobre entender lo que le está pasando al medio ambiente y sobre la necesidad de ver más justicia en el mundo, resaltando que todos nosotros tenemos el poder para aportar nuestro granito de arena y cuidar el planeta y cuidarnos entre nosotros para construir un mundo mejor.

El tema está cantado en inglés, castellano y portgués, y para que la canción tuviera el impacto y la representación que buscaban, Carlo tenía claro que necesitaba la participación de una mujer. “La identidad con los indios, la identidad con su país, con los problemas, con las personas, con el pueblo (...) Yalitza hizo crecer la canción por su persona, por su representatividad de América Latina”, expresó el compositor.



“No queremos muros, nosotros somos puentes. No queremos hambre, nosotros somos vida. No queremos armas, nosotros somos paz. No queremos odio, nosotros somos amor”, dice Yalitza en la canción es que y el timing del mensaje no podría ser mejor. Los tres artistas son reconocidos por su talento y por su activismo político en defensa del medioambiente, de las minorías étnicas, por la justicia e igualdad.