Ambar Lucid es la voz del soul latino

Una nueva generación exige de nuevos modelos de comunicación, de novedosos híbridos que en esta ocasión transitan entre el indie y el soul para ofrecernos una propuesta que suena relajante, pero que esconde una crítica codificada tras el purificante spanglish de Amar Lucid.

La artista emergente Ambar Lucid es la voz soul de la nueva generación de jóvenes latinos. La cantante ha estado a la vanguardia de la nueva ola de artistas indie latinx en los Estados Unidos y planea lanzar canciones nuevas esta semana.

La presencia de las influencias del rock psicodélico junto con su habilidad para fluir sin esfuerzo entre el español y el inglés ayudan a crear una propuesta propia que nos entrega una psicodelia mucho más emotiva en cualquiera de sus dos discos, Garden of Lucid y Dreaming Lucid.

Su aclamado single "A letter to my younger self", sobre los efectos de la deportación de su padre, cuenta con más de 19 millones de reproducciones. Y es que conforme crecen las nuevas generaciones de latinos exigen de sus propios códigos para revivir los traumas generacionales.

Ambar creció en Nueva Jersey de padre mexicano y madre dominicana, pasó parte de su infancia en República Dominicana y a los ochos años tuvo que hacer frente a la deportación de su padre.

Por este motivo, Ambar Lucid estrenó un documental que narra el reencuentro entre ella y su padre llamado Llegaron las Flores. Emotivo y con su propia estética nos muestra los nuevos modos de expresar el profundo dolor de la separación con ritmos emocionales del R&B.

"Siendo de la nueva generación honestamente siento que fue muy difícil. Siento que la gente es más libre de expresarse aquí o al menos que puede hablar de cosas de las que no se hablaban” añadió en una entrevista en relación a su narración sobre la deportación paterna.

Con 500 mil oyentes mensuales en Spotify y más de 50 mil seguidores en las redes sociales, Ambar sigue liderando el camino de los artistas indie latinos, ganando elogios de medios de comunicación de renombre como Pitchfork, The Fader, NME, Complex, por nombrar algunos, y está incluida en la Fender Next Class de 2021. Todas ellas remarcan tanto el orgánico bilingüismo como el nivel de sinceridad y ternura de las pistas.

También marca el perfil de una generación social y políticamente comprometida que lucha por los derechos de las personas migrantes. También por un perfil autodidacto y holístico del artista que graba y compone sus propias piezas sin miedo a compartir su mundo interior.

Ambar Lucid estuvo de gira con Omar Apollo en 2019 en su gira casi agotada y actuó en el Summer Stage de Nueva York en Central Park para Selena for Sanctuary junto a los artistas Kali Uchis, Cuco y Helado Negro.