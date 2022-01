Muere Sidney Poitier, el primer negro en ganar un Oscar al mejor actor

Sidney Poitier, el primer protagonista negro de Hollywood, falleció en la noche del jueves 6 de enero de 2022 a los 94 años de edad.

La noticia de la muerte de Poitier se hizo pública a través de la oficina del Primer Ministro de las Bahamas el 7 de enero de 2022.

Poitier nació en el seno de una familia de granjeros bahameños en 1927 que poseía una parcela en Cat Island, un distrito central del país. A menudo viajaban entre la granja y Miami (Florida) para vender tomates y otros productos.

A los 15 años se trasladó a Estados Unidos para vivir con la familia de su hermano en Miami y, un año después, a Nueva York.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Poitier mintió sobre su edad para alistarse en el ejército. Fue destinado a un hospital psiquiátrico en Nueva York, y las condiciones que vio le hicieron solicitar una baja anticipada.

Después de eso, Poitier tuvo su primera oportunidad en la industria del entretenimiento al presentarse con éxito a una audición para una producción del American Negro Theater. Cuando entró en la industria, Poitier tuvo que superar un marcado acento bahameño.

Su salto a Hollywood se produjo en la película de 1950 No Way Out, en la que Poitier interpretaba a un médico que trataba a un paciente caucásico intolerante. El papel llamó la atención, y dio lugar a un lento aumento de la importancia de sus papeles, que no se ofrecían a otros actores negros de la época.

El histórico premio de la Academia al mejor actor le llegó a Poitier 13 años después, tras interpretar a un trabajador itinerante en Lilies of the Field que se encuentra con un grupo de monjas de Alemania del Este en el desierto de Arizona. Tras una presentación, las monjas creen que el personaje de Poitier ha sido enviado por Dios para construirles una capilla.

Con este premio, se convirtió en la segunda persona de raza negra en ganar un premio de la Academia, después de que Hattie McDaniel obtuviera el de mejor actriz de reparto por interpretar a Mammy en "Lo que el viento se llevó", de 1939.

Antes de ganar el Oscar, Poitier también recibió dos nominaciones a los Globos de Oro por sus papeles en Porgy and Bess (1959) y en la adaptación cinematográfica de la obra teatral A Raisin in the Sun (1961). También protagonizó la versión teatral, estrenada en Broadway en 1959.

Podría decirse que su personaje más exitoso fue el del detective de Filadelfia Virgil Tibbs, que aparece por primera vez en la película de 1967, In the Heat of the Night, en la que viaja al sur profundo para investigar un asesinato.

A lo largo de su carrera, Poitier se mantuvo al margen de los papeles románticos, pero con los que consiguió, permitió al público de Estados Unidos y del mundo ver a los negros en la cultura popular más allá de la servidumbre. Tanto en la actuación como en la dirección, los temas de sus películas a menudo exploraban y reflejaban las cambiantes relaciones raciales de Estados Unidos.

Por su carrera, Poitier fue nombrado caballero honorario por la Reina Isabel II en 1974 y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por el Presidente Barack Obama en 2009, entre otros muchos reconocimientos mundiales.

En resumen, fue un icono y alguien que nunca será olvidado.