Una “road movie” argentina ganadora de la primera edición del Premio SED de novela en EE.UU

“Incorrecta y sumamente inteligente”, así describe el jurado de la primera edición del Premio SED la novela Flores de la Calle, de la escritora y booktuber argentina Marina Condó.

El libro cuenta la historia de una periodista que para salvar su carrera decide jugársela por un caso que la obsesiona, el mayor robo sin muertos y ni violencia ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

El jurado, compuesto por los escritores Raquel Abend Van Dalen, Hernán Vera Álvarez y Gastón Virkel, eligió Flores de la Calle entre más de 400 obras presentadas a esta primera convocatoria del concurso y destacó de la novela de Condó que “con un lenguaje amplio de registros describe la investigación de un delito en el marco de una sociedad en ruinas”.

También señalaron el potente juego de identidades que se va desplegando en una trama “que echa luz a lo más sombrío de la vida” y que los personajes que se reúnen en torno a la protagonista, la periodista Eugenia Ardillo, “exudan ternura y deseo”.

La escritora argentina recibió la noticia en su casa mientras sus hijos dormían, y a pesar de emocionarse hasta las lágrimas, la celebración, dijo a EFE, tuvo que ser casi silenciosa para no despertarlos.

"Es mi primera novela, la terminé en marzo y la presenté a pocos concursos como una forma de 'cerrar un ciclo'. Y la verdad, me olvidé de ella. Me puse a escribir cuentos, empezó la pandemia, me fui por otro lado", explicó la autora.

Marina Condó compagina la escritura con un canal de YouTube donde comparte reseñas de libros y novelas gráficas, y organiza encuentros de lectura y clases de escritura creativa. También publicó el relato "Flores Blancas" en Playboy, y uno de sus cuentos, "Obvio", ganó la segunda mención en el concurso de relato breve Osvaldo Soriano 2020.

Conectar al mundo hispano

Esta es la primera vez que Suburbano, editorial independiente con sede en Miami que publica literatura en español escrita por latinos estadounidenses y latinoamericanos, lanza un concurso de tan amplio alcance.

Y lo ha hecho a través de su revista cultural, Suburbano.net, que lleva seis años promocionando y dando a conocer a autores que han optado por escribir en español en un país donde el inglés es el idioma vehicular masivo de las grandes editoriales.

Según el coordinador del premio, el escritor y editor de Suburbano Pedro Medina León, la iniciativa ha surgido para conectar desde Estados Unidos con el “mundo hispanoparlante”

Medina León dijo que esta es la primera edición del Premio SED, pero que espera que el certamen tenga continuidad anual.

Suburbano Ediciones es una de las editoriales adscritas al New Latino Boom, un movimiento literario que emplea el español como resistencia y que teje una red entre editoriales, escritores, agentes culturales y librerías asentadas en Estados Unidos que comparten esta misma misión de promover el uso del español y crear puentes con Latinoamérica y España.

Una pequeña y resistente Galia latina que cada vez se hace más espacio no sólo en universidades, sino también en ferias, festivales y revistas, y que al contrario del boom latinoamericano, está protagonizado por una mayoría de mujeres que son emprendedoras culturales.

“En el New Latino Boom, los escritores son al mismo tiempo actores. No se dedican sólo a escribir, también son difusores de su trabajo y promueven la obra de otros; son editores, críticos, reseñistas y agentes culturales. Esto ha permitido que los latinoamericanos radicados aquí no tengan que mirar hacia España, México o Argentina para publicar sus obras”, dijo la investigadora y escritora Naida Saavedra, autora de #NewLatinoBoom: Cartografía de la narrativa en español en EE.UU., en una reciente entrevista con Al Día.