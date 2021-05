“Siempre estuve en riesgo”: la visibilización de la violencia contra la mujer en México

Los micromachismos y las múltiples formas de ejercer violencia contra la mujer que pueden llegar hasta el feminicidio se encuentran enraizadas e invisibilizadas en nuestra sociedad. Los autores de Siempre estuve en riesgo, pusieron rostro a los victimarios y dieron voz a las víctimas.

“Descubrimos que había violencias en este país que no estaban muy visibilizadas o muy contadas. (...) Lo que hicimos fue a estos datos darles un rostro para conocer bien sus historias”, cuenta Moises Castillo, uno de los autores del libro.



Desde el acoso laboral, la maternidad forzada, la cultura de la violación, la violencia obstétrica o los feminicidios, el libro se convierte en testimonio de distintas voces que han sufrido estas y otras formas de violencia machista más o menos visibles e incluso validadas. Siempre estuve en riesgo es un trabajo conjunto de los periodistas Alejandra del Castillo y Moisés Castillo quienes ya han escrito de la misma manera Amar a madrazos y Los nadie.

Ambos comparten la necesidad de mostrar que en México hay mujeres, e incluso algunos hombres, que la están pasando por este tipo de agresiones, “y nadie los atiende adecuadamente”. Al día de hoy, México es un país en el que diariamente hay más de 10 mujeres asesinadas. “Pensar que una mujer vive en un riesgo constante es terrible, pero sucede en las calles, en tu casa, en el trabajo, con tu novio, en el hospital donde van a atenderte, cuando tienes un embarazo adolescente, cuando compartes una imagen íntima en confianza y se voltea... y bueno, no podemos omitir el feminicidio”, afirmó Alejandra.

“Estamos en una situación crítica de salud, de trabajo, de violencia contra las mujeres. Se debería decretar emergencia nacional pero parece ser que en Palacio Nacional (sede del Gobierno) se vive otra realidad”, dijo Moisés. El autor afrima que la problemática continúa porque no existe una política pública contundente para detener los asesinatos y la violencia contra las mujeres.

Alejandra recuerda el caso de Félix Salgado Macedonio, excandidato a gobernador del estado de Guerrero y acusado por varias mujeres de violación, quien a pesar de las denuncias, fue apoyado por el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). “El caso Salgado Macedonio no se puede obviar. Es grave que una persona así se sustente tras un cargo de representación. (...) Si no se rompe el pacto eres parte y testigo de un problema donde no importan las mujeres”, sentenció.

Con este libro, ambos periodistas esperan generar un diálogo que aborde el tema de la violencia machista, y a poner presión sobre el Gobierno para que atienda directamente este problema.