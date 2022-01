Romuald Fons: de emprendedor arruinado a estrella del marketing digital para el mercado de habla hispana

Cuando era joven, Romuald Fons (Barcelona, 1977) soñaba con ser cantante de rock y actuar delante de multitudes. Hoy, este reconocido empresario y youtuber de 43 años no puede presumir de llenar estadios con su música, pero sí de llenar teatros y auditorios cada vez que organiza uno de sus eventos de marketing digital y mentoring gratuitos. El último evento, sin embargo, celebrado en una sala de conciertos de Barcelona la semana pasada, no fue para dar consejos a personas que quieren crear un negocio o necesitan inspiración para hacer un cambio en su vida, sino para presentar su primer libro, Crece y hazte rico. 51 leyes para atraer el éxito y el dinero, (Planeta, 2022), disponible en Kindle en EEUU, donde el famoso youtuber, cuyos vídeos sobre márketing digital han superado los 47 millones de visualizaciones en Youtube, desvela las leyes que lo han guiado de la pobreza más absoluta a un legado de riqueza personal y éxito empresarial.



“Si he llegado hasta aquí no ha sido por decisiones conscientes, sino por haber sabido aprovechar las oportunidades que se presentaban por el camino”, explicó a esta periodista en una entrevista reciente.

Conocido como “el rey del SEO”, Fons ha escrito un libro autobiográfico estructurado en capítulos cortos, muy directos, donde intenta que el lector se centre en “desaprender” todo lo que la sociedad le ha metido en la cabeza, todo lo que era “bullshit”, como suele decir él mismo en sus eventos. Fons presume de no haber estudiado ni para tener empresas ni para hacerse millonario, sino de haber aprendido con la práctica.

Origen humilde

Nacido en el seno de una familia humilde de un barrio obrero de Barcelona, Fons vio como su padre era despedido y se veía obligado a montar por su cuenta su propio negocio de tratamiento de aguas. “Allí me di cuenta de que yo no quería trabajar para otros, ni dedicarme a algo que no me gustara ni me sintiera realizado”, recuerda el empresario, que hasta los 23 años estuvo ayudando a su padre en la empresa familiar, limpiando pozos o lo que tocara.

Amante de la creatividad, la tecnología y la música, Fons decidió estudiar Arquitectura, una carrera que asociaba con ser creativo, pero al descubrir que su futuro más probable como arquitecto era principalmente “trabajar para otros”, abandonó los estudios en el último año de carrera para dedicarse a su banda de rock. “Mi padre me decía que era un cobarde, que en realidad lo que pasaba era que a mí no me gustaba trabajar, pero yo lo que quería era hacer algo creativo, que me sintiera realizado”, recuerda.

Además de sus pequeños conciertos, Fons empezó a explorar oportunidades en internet y las tecnologías, su otra pasión, consiguiendo vender en una subasta online un ejemplar del Tetris para la Mega Drive por una cifra astronómica. Pero el éxito fue una sensación temporal: tras invertir luego en dos proyectos digitales fallidos, Fons se arruinó totalmente.

“Arruinarse suena muy romántico, pero cuando tienes un bebé de cuatro meses y ves que no entra dinero en casa, no hace ninguna gracia. A partir de ese momento me dije ‘ahora lo que toca es hacer dinero, y no tanto lo que te gusta. ¿Y qué se hacer yo? Hacer webs. Algo habré aprendido de dos startups fallidas’”, recuerda haber pensado en ese momento.

Su referente se convirtió en Pat Flynn, un conocido empresario estadounidense que, tras perder su empleo de arquitecto en 2008, abrió su propio blog, The Smart Passive Income, donde comparte con sus seguidores sus diferentes experimentos y estrategias para ganar dinero en internet y redes sociales.

Imitando a Flynn, Fons se asoció con un amigo y empezaron a crear webs bien posicionadas con la única finalidad de atraer el máximo tráfico posible, por ejemplo, webs de recetas, como Polloalhorno.com. Un día un cliente, sorprendido de lo bien posicionadas que estaban sus webs en Google, le pidió que hiciera SEO para él. Y ese fue el inicio de Bigseo Agency, lo que es hoy una de las principales agencias de posicionamiento SEO para el mercado hispano, con clientes como Danone, Amazon, Spotify, Glovo​, Shopify o Custo Barcelona.

Por otra parte, Fons, conocido como el "Rey del SEO", ha creado Bigseo Academy, una escuela online de formación en SEO. El curso estrella es Crecetube, dirigido a cualquier persona que quiera hacer crecer su empresa mediante Youtube y capitalizar su presencia en las redes sociales.

Fons tiene además su propio canal de Youtube, dedicado a divulgar sus conocimientos sobre SEO y desmitificar algunos mitos sobre el mundo de los negocios, con el fin de ahorrar a futuros emprendedores los errores que lo llevaron a la ruina.