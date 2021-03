¿Qué hace que una canción latina mueva las agujas de la historia?

Si tuviera que pensar en este preciso instante cuáles son las canciones latinas que más le han marcado o que relaciona a una época de su vida, tal vez encontraría muchas semejanzas con otras personas.

La música tiene esa capacidad de ser la banda sonora de nuestros días al tiempo que nos vincula con otros. Pero hasta ahora la razón de por qué una canción se convertía en un éxito no del momento sino de la historia era algo muy difícil de desencriptar.

Cual arqueóloga de la música, la periodista de Billboard Leila Cobo, se dedicó a analizar cuáles han sido las 19 canciones que han conseguido traspasar no sólo países y culturas, sino las barreras del tiempo, y las ha compilado en Decoding “Despacito” (Penguin House, 2021), una historia oral de la música latina.

Pero, ¿por qué Despacito?

Cuando la canción de Luis Fonsi con el reggaetonero Daddy Yankee salió a principios de 2017 no tardó en convertirse en un éxito absoluto. Y la guinda la puso Justin Bieber, que de paso por una discoteca en Colombia, oyó Despacito y enseguida quiso subirse al bombazo.

“Esa canción terminó de abrir las compuertas de la música latina al mundo, o del mundo a la música latina, más bien”, dijo Cobo a NPR. “Luis siempre quiso un intérprete de cuatro para tocar en esa canción. Así que se abre con este instrumento puertorriqueño. Y entonces tienes a Fonsi, un chico puertorriqueño y un cantante pop que canta en español, que recluta a un reggaetonero empedernido. Y luego trabaja con dos productores de Colombia, que le dan ese ritmo de reggaetón. Esa mezcla es lo que hace que sea algo tan poderoso”.

Para Cobo, el tiempo es un papel esencial en que una canción se consagre como un éxito: algunas canciones se adelantan a su tiempo y otras “llegan un poco tarde y por eso no triunfan”. Pero considera que si algo tienen todas en común es que son diferentes a la tendencia del momento. Abren camino.

El libro comienza con el éxito Feliz Navidad, de José Feliciano, en 1970, y termina con Malamente, de Rosalía, en 2018. Y cada una de las canciones de las que nos habla la periodista, desde la historia de cómo nació Conga de Gloria Estefan o el aplauso lento pero maduro a Gasolina de Yankee supuso un avance para la música latina.

Ahora bien, dice la autora, la música latina cuenta hoy con un gran aliado: el streaming.

“Gracias al streaming, todo el mundo está escuchando música latina, y se puede ver en el momento en que ocurre, y eso ha sido muy poderoso para nosotros. Porque si no, habría sido imposible convencer a algunas personas de que esta (música) era importante. Creo que desde una perspectiva comercial, el streaming es un gran aliado”, explicó Cobo a Billboard.

Ahora bien, podemos escuchar más y mejor pero, ¿es más difícil hoy, en el siglo XXI, que una canción sea un “éxito”?

“Creo que es diferente tener una canción que sea un éxito ahora, y que llegue al número 1 y tenga millones de streams, pero eso no significa que esa canción sea un éxito. Es decir, no significa que dentro de 10 años la vayamos a cantar. Y estas 19 canciones, han pasado 50 años y las seguimos cantando. Y creo que esa es una gran diferencia”, concluyó.

¿Quieren saber qué canciones son? Les damos una pista, el nombre de sus intérpretes…

José Feliciano • Los Tigres Del Norte • Julio Iglesias • Gloria Estefan and Miami Sound Machine • Willie Colón • Juan Luis Guerra • Selena • Los Del Río • Carlos Vives • Elvis Crespo • Ricky Martin • Santana • Shakira • Daddy Yankee • Marc Anthony • Enrique Iglesias with Descemer Bueno and Gente De Zona • Luis Fonsi with Daddy Yankee • J Balvin with Willy William • Rosalía

Tal vez las hayan adivinado. Quizás alguna de ellas sea la bso de sus días. Pero si quiere conocer la historia tras todos estos éxitos históricos, aquí le tendemos una cuerda: Decoding "Despacito": An Oral History of Latin Music.