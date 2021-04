Mariana Enríquez: “Escribir terror desde América Latina implica incorporar nuestros miedos sociales”

La literatura de género, al igual que el cine, siempre ha ocupado un lugar minoritario dentro de lo que se ha dado en llamar “la alta cultura”, pero desde Latinoamérica y en clave femenina, numerosas autoras se están labrando un puesto con sus libros entre lo mejor de la ficción internacional, utilizando tanto la ciencia ficción como la narrativa de terror para hacer una crítica política de sus respectivos países mientras escarban en lo profundo de la psique humana.

Entre ellas la argentina Mariana Enríquez, la “dama del terror”, cuyos relatos y novelas -la última, Nuestra Parte de Noche (Anagrama, 2019) fue ganadora del prestigioso Premio Herralde- transitan entre el realismo urbano y el horror con una mirada muy personal y sensible sobre quienes padecen los desheredados, los marginados. Esa gente de lo más corriente que, como buena heredera de Stephen King, la argentina recoge en su obra.

Una obra, como la del maestro de Carrie, no exenta de un humor macabro con que la escritora nos dibuja una Argentina de leyendas urbanas que se vuelven profecías autocumplidas: jóvenes desaparecidos que regresan a sus casas aunque ya no son los mismos, maldiciones vecinales o mujeres obsesionadas sexualmente con corazones humanos.

La anomalía rodea una vez más a Enríquez y sale de sus libros para envolver la realidad de una pátina de inquietud que muchos ya deseábamos al haber sido nominada al Premio Booker Internacional por Los Peligros de Fumar en la Cama. Una colección de 12 relatos publicados en español en 2009 y más tarde al inglés como The Dangers Of Smoking In Bed (Granta Books) con traducción de Megan McDowell, y donde la bonaerense funde la cotidianidad con los cuentos de terror clásico.

Ella misma lo reconoce y no esconde su sorpresa en declaraciones a Associated Press:

“No es habitual en el Booker... (los cuentos) No son sólo raros, son bastante zarpados”, dice.

Precisamente, lo que valoró el jurado de los premios fue la ternura con que la escritora refleja a quienes sienten miedo, se hallan en el limbo o sufren. Además de la representación del convulso universo argentino, que siempre ha sido una inspiración para la autora y periodista cultural, que está muy interesada en “la política en general”.

Nacida en 1973, Mariana Enríquez pertenece al grupo de escritores argentinos que se crío durante la dictadura militar que dejó miles de desaparecidos. En Nuestra Parte de Noche sitúa la acción en ese mismo contexto de dictadura siguiendo a un padre y su hijo en una historia donde la magia, el poder y la omnipotencia familia y la herencia marcan su recorrido.

La argentina también acaba de publicar una rara avis de los ensayos en español, Alguien camina sobre tu tumba (Anagrama, 2021), un recorrido por los cementerios de medio mundo.

Quizás el mayor mérito de esta autora no es sólo su habilidad para hacer de lo sobrenatural algo completamente natural, sino además haber rescatado el terror de las mazmorras de la etiqueta y acercado al gran público.