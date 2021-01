Libros: En la carretera con las hermanas Moulite

Las hermanas Maika y Maritza Moulite tienen cuatro manos que teclean fuerte inventado sus historias, pero comparten un mismo cerebro.

Hijas de una familia numerosa de cuatro mujeres de origen haitiano, esta doble ‘M’ saltó a los primeros puestos de la literatura YA con su primera novela Dear Haiti, Love Alaine, donde recuperan su pasado haitiano a través de la mirada de una adolescente que debe destapar varios secretos familiares relacionados con su madre y una inquietante maldición.

Su última novela, One of the Good Ones (Harper Collins), que hoy sale a la venta, nos propone otro tipo de viaje que une el pasado y el presente del racismo en Estados Unidos a través de un viaje de carretera siguiendo el Green Book, una guía que en tiempos de segregación utilizaban las personas racializadas para viajar de forma segura.

Una historia emotiva sobre la hermandad y la memoria que está fuertemente anclada a esta época que vivimos y que empieza cuando Kezi, una joven activista y YouTuber negra, es asesinada bajo custodia de la policía en una manifestación por la justicia social.

Como Kezi acaba convirtiéndose en una especie de icono idealizado de la violencia institucionalizada, su hermana Happi comienza a cuestionar su recuerdo, lo que la llevará a ella y un grupo de amigos a emprender un viaje por carretera siguiendo la ruta que iba a hacer Kezi al graduarse.

Kezi, aficionada a la historia, planeaba emprender un road trip utilizando el Green Book como guía, pasando por los llamados “sundown towns” donde en la era Jim Crow se prohibía de noche el acceso de los negros a riesgo de perder la vida.

One of the Good Ones es una matrioska de historias con agudos diálogos, flashbacks luminosos y plagada de humor que explora dos tipos de pasado, el propio y el de toda una familia, además de una reflexión sobre el duelo y las relaciones entre dos hermanas.

Uno de los puntos importantes de la novela es cuestión de la identidad y la negritud más allá de los clichés, y plantea cómo cada una de nosotras somos responsables de nuestra propia identidad, que está hecha de herencias y experiencias.

Lo explicaban Maritza y Maika Moulite en una entrevista con NPR: “Sabíamos que queríamos abordar la injusticia racial en América. No hay manera de que tengas esa conversación, incluso si estás escribiendo una novela contemporánea sin mirar al pasado porque informa mucho de lo que estamos pasando hoy en día".

El trigger para este potente thriller y novela de iniciación YA fue, como ellas mismas contaron, el asesinato en 2012 de Trayvon Martin, que provenía de una comunidad cercana a la casa de la infancia de los Moulite en Florida, y que murió por el disparo de un vigilante.

“Su Miami era nuestra Miami”, dijo Maika. "El hecho de que esto continúe sucediendo no es sorprendente debido a la naturaleza de este país y nuestra historia aquí. Pero también es desgarrador", continuó.

"Cuando estábamos pasando por este proceso para One of the Good Ones, tuvimos que considerar cómo tantas personas más estaban siendo brutalizadas y victimizadas... ya sea por la policía o por alguien que era un vigilante y tomaba las cosas en sus propias manos", concluyeron.

Sin duda, un relato absorbente y una autopista literaria al pasado para apoderarse del presente y las narraciones que alimentan otras narraciones más allá de los relatos hegemónicos de hoy y siempre.

Como cuando Happi dice sobre la muerte de Kezi: “Era mi hermana antes de convertirse en vuestra mártir”.