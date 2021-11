Las cartas de amor de Octavio Paz a Elena Garro se convierten en un libro 

Este martes se presentó en Ciudad de México el libro “Esta carta está en tus labios”, el recopilatorio de 23 cartas de amor que Octavio Paz escribió a Elena Garro. Estas cartas fueron enviadas en 1935 a la escritora mexicana Elena Garro, y ahora se convierten en el “epistolario más personal” del nobel mexicano de Literatura, Octavio Paz.

“Esta carta está en tus labios” ha sido publicado por “Ediciones de Lirio”, y recoge 23 misivas amorosas que Paz (1914-1998) envió a Garro (1916-1998) durante el verano de 1935, cuando iniciaron su noviazgo con 21 y 19 años. El libro incluye manuscritos y transcripciones de las cartas, y algunos estudios sobre Paz y Garro, importantes figuras en la historia de la literatura de México.

El historiador Alberto Enríquez Perea es el encargado del estudio de las cartas. Durante el evento de presentación del libro señaló que “en esas cartas se puede ver que no podía vivir sin ella ni un solo minuto, ya quería que amaneciera para verla, dormía pensando en ella, se levantaba pensando en ella”, explicó el historiador Alberto Enríquez Perea, encargado del estudio de las cartas, en el evento celebrado en un café de la capital mexicana.

Según el historiador, en esas cartas Paz explora “sentimientos íntimos como la pasión y el deseo” que luego impregna en su obra poética. “Con el amor de Elena sale todo aquello que todavía le faltaba: su pasión amorosa”, explicó. Sin embargo, estas cartas a su vez pueden dar luces de lo poco sano (característico de la época), que fue la historia de “amor” entre ambos escritores.

Los escritores se casaron en 1937, según la propia Elena, por decisión de Octavio y años más tarde tuvieron una hija, pero 1959 se divorciaron y acabaron distanciados. “Me casé porque (Paz) quiso, pero desde entonces nunca me dejó volver a la universidad (ella había ingresado en la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1936). Me dediqué a ser periodista desde 1940 porque él ganaba muy poco dinero entonces y porque eso no opacaba a nadie, sino que producía dinero. Y me dediqué a callar porque había que callar”.



Entre otras cosas, en su biografía, “Yo, Elena Garro”, la poeta habla sobre la prohibición que tenía de escribir poesía, porque eso hubiera sido sinónimo de competir (y opacar) a su entonces esposo. Los coescritores del libro esperan que algún día salgan a la luz las respuestas de Garro a estas cartas de amor.