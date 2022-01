La jueza Sonia Sotomayor lanza nuevo libro para niños

Sonia Sotomayor, jueza del Tribunal Supremo, lanzó su nuevo libro ‘¡Solo ayuda!: Cómo construir un mundo mejor’ donde cuenta la historia de Sonia, una niñita que cada noche, antes de irse a dormir recibe la misma pregunta de parte de su mamá: ¿Cómo ayudaste a los demás el día de hoy?.

La historia de la jueza puertorriqueña está inspirada en su niñez en El Bronx y en su condición como diabética. Así, con ejemplos sencillos y cotidianos, Sotomayor muestra cómo la protagonista va poniendo su granito de arena para ayudar a la comunidad que la rodea.

En el libro, los niños ayudan de diversas maneras: enviando paquetes de ayuda a los soldados estadounidenses en el extranjero, reciclando bolsas de plástico, limpiando un parque, donando juguetes a un hospital infantil y animando a otros a votar.

"Quiero que los niños lo hagan intencionadamente, que piensen que esto es un requisito para vivir casi, que intentar averiguar cómo van a hacer un mundo mejor debería formar parte de la carga de su vida", manifestó la jueza antes del lanzamiento oficial.

Sotomayor dijo que quiere que los niños no solo ayuden a sus familias y amigos, sino que también "piensen en cómo ayudar a los vecinos y cómo ayudar a nuestra comunidad, y que se necesita un pensamiento activo y una acción activa para cambiar el mundo".

La madre de Sotomayor, Celina Báez Sotomayor, quien falleció el año pasado, fue de gran inspiración para este libro y también del próximo cuyo título provisional es "Just Shine".

“Mi mamá inspiró este libro. Mami trabajaba en un hospital a tiempo completo, mientras necesitaba criar a mi hermano y a mí. Y con todas sus responsabilidades en la casa y también con su trabajo, siempre hacía tiempo para ayudar a sus vecinos. Mi mamá siempre estaba ocupada haciendo un favor o un mandado para un vecino, como recoger medicamentos para alguien o ayudar a alguien a hacer una cita con un médico. Ella me enseñó que cada persona puede hacer una diferencia en mejorar las vidas de todos los que viven en sus comunidades”, dijo en una entrevista a Book Corner de People en español.

Otros libros de Sotomayor son "Turning Pages: La historia de mi vida" y "¡Solo pide! Be Different, Be Brave, Be You", sobre niños con problemas como el autismo, la dislexia y el síndrome de Down. Todos los libros de esta jueza latina del tribunal se han publicado también en español.