La escritora Sandra Cisneros recibe el prestigioso Premio Fuller del Salón de la Fama Literaria de Chicago

A sus 66 años, la escritora Sandra Cisneros puede presumir no sólo de ser uno de los referentes de la literatura latina en Estados Unidos sino de tener en su haber prestigiosos galardones como el Premio PEN América, el PEN/Nabokov de Literatura Internacional o la Medalla Nacional de las Artes.

Ahora también se le suma el Premio Fuller, otorgado por el Salón de la Fama Literaria de Chicago (CLHOF), que la escritora recogerá el próximo sábado en una ceremonia virtual.

La escritora, crítica y editora Donna Seaman, encargada de entrevistar a Cisneros durante el acto, destacó a Chicago Tribune el poder de la ficción, la poesía y los ensayos de la escritora mexicoamericana, y añadió que es “una escritora con conciencia y compasión, cándida, divertida, imaginativa y generosa, llena de sorpresas y profundamente sintonizada con la experiencia humana".

Sandra Cisneros, cuya primera novela The House on Mango Street se ha convertido ya en un clásico de la literatura americana con más de 6 millones de ejemplares vendidos desde su publicación en 1984, se une así a un distinguido grupo de ganadores del Fuller entre los que se encuentran Gene Wolfe, Harry Mark Petrakis, Haki Madhubuti, Rosellen Brown, Angela Jackson, Stuart Dybek, Sara Paretsky o Sterling Plumpp.

Además, el poeta de Chicago Carlos Cumpian será el maestro de ceremonias, algunos artistas locales tendrán la oportunidad de realizar cortos tributos a la escritora y habrá un turno de preguntas para la audiencia.

Pero el tour no acaba allí para Sandra Cisneros, ya que será una de las escritoras invitadas del San Antonio Book Festival 2021, que se celebrará de forma virtual este mes de abril después de un amago de cancelación.

De México a Chicago

Hija de una familia mexicana residente en Chicago y la única mujer de siete hermanos, Cisneros siempre buscó ávidamente referentes latinos en los que inspirarse en tanto soñaba con convertirse en escritora.

The House on Mango Street es el reflejo de esos sueños de infancia a la vez que una reflexión en torno a la migración, el racismo, la asimilación cultural y la misoginia.

Algo que Sandra Cisneros logró desarrollar de forma brillante a través de Esperanza, la adolescente latina a través de la que exploró las complejidades identitarias y retrató a su familia, su asfixiante vecindario y su entrada en la pubertad atravesada por los abusos sexuales.

Todos ellos temas que siguen estando tan en boga hoy como lo estaban hace cuarenta años.

"Esa novela abrió una ventana a la cultura mexicano-estadounidense de Chicago y, más ampliamente, a la situación de los inmigrantes en nuestra nación", dijo Randy Albers, profesor y presidente emérito de ficción en el Columbia College, y presidente de la junta del CLHOF. "En su larga carrera, Cisneros ha escrito numerosos poemas, novelas, relatos y ensayos que la han convertido en una de las principales voces de los más desfavorecidos y subrepresentados. Es una activista, feminista, profesora y mentora, alguien a quien admirar y emular, pero también de quien aprender en una época en la que las guerras culturales se han convertido en algo endémico y la división es galopante".

El Salón de la Fama Literaria de Chicago fue fundado en 2008 por Don Evans, escritor de la novela Good Money After Bad, editor de la antología Cubbie Blues: 100 Years of Waiting Till Next Year y autor de la colección de cuentos An Off-White Christmas.