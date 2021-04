'Home', un viaje del héroe migrante a través de la frontera

Cuando Joseph Campbell publicó en 1949 su libro El Héroe de las Mil Caras, una obra fundamental para entender el viaje del héroe rastreando su origen y rasgos en común en diferentes mitologías desde Grecia hasta África y la Polinesia, refería toda aventura tanto en los sueños como en los mitos como un rito de transformación donde el héroe debe partir y superar diferentes obstáculos, que incluyen la muerte simbólica de una forma de ser-estar en el mundo –a menudo la lucha contra su rival-sombra- para finalmente regresar convertido victorioso. Sucedió con Odiseo, con Perseo y en cualquier tradición donde los busquemos.

Los héroes contemporáneos creados por cineastas o escritores no hacen más que recurrir a estos mitos tan anclados en nosotros. Pero hoy día, además, se han democratizado y entendemos el héroe como una persona corriente capaz de obrar actos asombrosos y enfrentarse a los mayores obstáculos.

Cuando Julio Anta y Anna Wieszsyk crearon Home, una serie de cómics en cinco partes publicado por Image Comics, lo hicieron pensando en este héroe anónimo que podemos ser todos nosotros y cuyo poder no es ni volar con una capa como Superman o lanzar rayos por los ojos, sino su voluntad de supervivencia y su deseo de reunirse con su familia.

En Home se cuenta la historia de un joven guatemalteco separado de su madre en la frontera entre Estados Unidos y México que convierte su trauma en su fuerza motriz y le hace descubrir sus habilidades de superhéroe.

"Como hijo y nieto de inmigrantes cubanos y colombianos, y ahora como padre, la noticia de la política de separación familiar del gobierno me rompió el corazón y me llenó de ira", dijo Anta a The Hollywood Reporter. "Home es un intento de canalizar esos complicados sentimientos sobre lo que significa ser estadounidense en una historia sobre personajes latinx empoderados que lidian con la crueldad de nuestras leyes de inmigración modernas".

El cómic nos remite al pasado reciente de las políticas migratorias en Estados Unidos. Cuando en abril de 2018, el gabinete de Trump adoptó una política de “tolerancia cero” con la migración ilegal y empezó a separar a los niños de sus familias ni bien llegaban al país –hasta 1.100 familias fueron separadas por el ICE y a día de hoy más de 600 niños migrantes siguen sin poder reunirse con sus padres.

En Home seguimos a esta madre y al niño en su odisea desde Guatemala, entrelazando sus noches a la intemperie, sus viajes en trenes peligrosísimos o en la trasera de camiones de reparto, con frases que resuenan como el eco de los discursos trumpianos –“El azote de la migración ilegal termina hoy”, escriben. También somos testigos de la esperanza de ambos, cuando nada más llegar a la frontera la madre le dice felizmente a su hijo:

“¡Por fin estamos aquí! Sólo vamos a responder a unas preguntas, a pasar unas noches con los policías y luego tu tía nos recogerá antes de que te des cuenta".

Puede que por fin nos hayamos dado cuenta que la vida es un eterno viaje del héroe del que nosotros somos protagonistas y no necesitamos ya ni a Superman ni a Batman para poner en valor nuestras propias gestas.