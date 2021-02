Ficción caribeña: 3 grandes autoras de libros infantiles y YA que son más que una isla

A menudo, especialmente cuando hablamos de literatura infantil y juvenil, tendemos a pensar en J.K Rowling, James Dashner y su Corredor del Laberinto (The Maze Runner) o, si vamos a los clásicos, La Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carrol o el Peter Pan de James Barry.

La imaginación es infinita, pero los títulos anglófonos han contado con el mismo privilegio que sus autores, hasta que de pronto una alcanza el catalejo y le da por mirar en otra dirección para descolonizar la fantasía de niños y no tan niños. Y de pronto, esas fabulosas autoras caribeñas que no son una isla, pero escriben desde su legado isleño, aparecen en nuestro radar.

A vista de pájaro, estas son algunas de las maravillosas y más diversas voces de la literatura infantil y YA:

Julia Álvarez

Oriunda de República Dominicana, y a pesar de éxitos en la narrativa de adultos como Afterlife o How the Garcia Girls Lost Their Accents, el repertorio de Álvarez es amplísimo y se mueve como pez en el agua tanto en la no ficción, como en la poesía y, sí, en la literatura infantil, si bien centrada en historias que exploran la inmigración y con personajes eminentemente femeninos.

Una de sus grandes joyas infantiles es Devolver al Remitente (Return To Sender), ilustrado por Rafael López y con el que Julia Álvarez ganó en 2010 el prestigioso Premio Pura Belpré. Una historia migratoria que Álvarez escribió mientras trabajaba como traductora en escuelas de Vermont asistiendo a hijos de migrantes mexicanos que laboraban en granjas y cuyo título se basa en una de las redadas masivas instrumentalizadas por el Departamento de Estados en 2006 para deportar a migrantes indocumentados y separarlos de sus hijos.

“Parece que un tipo de amnesia literaria ha caído sobre la tierra de los lectores de libros infantiles…”, dijo en esa ocasión Álvarez refiriéndose a la necesidad de llevar al imaginario infantil los grandes temas que les afectan.

En 2013, Julia Álvarez obtuvo la Medalla Nacional de las Artes de manos del expresidente Obama.

Tere Marichal-Lugo

Actriz, ilustradora, cuentacuentos y autora de libros infantiles, la puertorriqueña Tere Marichal-Lugo saltó primero a la fama en su isla natal como presentadora de un popular programa de televisión.

En la mayoría de sus historias, siempre protagonizadas por niños y animales, desarrolla algunos de los mitos y acervo cultural del pueblo taíno y también aborda algunos de los traumas por los que ha atravesado Puerto Rico en los últimos años.

Como en El Terrible Huracán, El Sol Taíno, La Cucarachita Martina o el maravilloso El Jardín de las Abejitas.

Kacen Callender

La última novela de esta autora nacida en St. Thomas (Islas Vírgenes estadounidenses), Felix Ever After, fue publicada con gran expectación el pasado mayo de 2020 y cuenta la historia de un adolescentes transgénero que descubre el mundo y se descubre a sí mismo mientras se enamora por primera vez.

Aparte del cambio de perspectiva necesario para una obra YA, con un protagonista trans, la autora también nos enfrenta a la transfobia y sus múltiples expresiones juveniles como ‘catfish’.

Meses después de su salida a librerías, Deadline anunció que la novela de Callender iba a ser adaptada a la televisión por Amazon Studios.

Callender, que escribe también ficción para adultos, tiene otras historias juveniles e infantiles interesantes como Dragonflies, con la que ganó el National Book Award en la especialidad YA en 2020.