El “nuevo Capitán América” no es gay pero si lo fuera, ¿qué pasa?

Todo avance, sobre todo cultural, tarda un tiempo en encontrar su lugar, más en esta época en la que se intenta reflejar la diversidad social en la industria televisiva, la literatura y, por supuesto, el cómic.

Si Disney ya se ha puesto manos a la obra para ser más inclusivo expandiendo el universo Marvel, la facción en papel de la súper franquicia no se ha quedado atrás y ha anunciado algunos lanzamientos interesantes para este año.

El principal y no exento de polémica es una serie limitada de cómics centrados en el icónico Capitán América que Marvel hace coincidir con los 80 años de la aparición de este héroe estadounidense que siempre ha sido representado como un musculoso hombre blanco y CIS.

Ojo, no es que el Capitán América en sí vaya a cambiar demasiado, pero en The United States of Captain America, que sale a la venta en junio, aparece un personaje, Aaron Fischer, cuya inclusión en la serie ha sido un verdadero termómetro de la homofobia imperante en las redes.

Fischer es un joven activista queer que se encuentra con el escudo del Capitán e inspirado por los valores que defiende se transforma en una suerte de Robin Hood para los outsiders del sistema -adolescentes que se han escapado de casa, víctimas de la pobreza, personas LGBTQ y otras minorías. ¿Dónde está el problema?

Desde luego no lo tiene Marvel sino los usuarios que, alertados por titulares simplistas que buscaban el ‘click’, han creído que había un nuevo Capitán América gay -¿Y si lo hubiera? Ahora mismo hay cuatro Capitanes América en la franquicia y no sería mala cosa incluir otro más.

Aunque malinterpretada, Marvel ha pretendido reflejar la realidad social del momento con un mensaje muy claro: cualquier norteamericano puede convertirse en héroe, sin excepción. Y más en un contexto como en el que vivimos, donde nos hacen tanta falta. Eso, en suma, es lo que representa Aaron.

Nos hacemos mayores

El primer Capitán América, Steve Rogers, nació durante la Gran Depresión y se alistó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los nazis, pero era demasiado enclenque. Hasta que el Profesor Rammstein lo convirtió en un supersoldado en su laboratorio. Luego, durante el macartismo, también perseguiría comunistas.

De ahí se escindió en varios capitanes; uno de ellos fue descubierto por Los Vengadores. Y así fue avanzando en otras líneas temporales que lo humanizaban -esa es la clave-, como en la que acaba envejeciendo con Peggy Carter felizmente y buscando sucesor.

Un tipo corriente que no lo es tanto. Alguien que sólo busca poner fin a las injusticias y que se rodea, como en la nueva serie limitada de Marvel, de guerreros urbanos por la justicia social.

Si bien el equipo detrás de The United States of Captain America está conformado por el escritor Christopher Cantwell y el artista Dale Eaglesham, en el número de Aaron Fischer participan creadores latinos, como el guionista Joshua Trujillo y la artista mexicana Jan Bazaldua, que ayudaron en la creación del personaje.

“Aaron se inspira en los héroes de la comunidad queer: activistas, líderes y gente que lucha por una vida mejor. Defiende a los oprimidos y a los olvidados. Espero que su historia resuene entre los lectores y ayude a inspirar a la próxima generación de héroes», concluyó Trujillo.