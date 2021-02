El gran “atlas” del cómic afroamericano para todos los públicos

A medida que la sociedad en su conjunto da un paso hacia una mayor inclusividad, la industria cultural abandona su hermetismo y va dirigiéndose poco a poco a otros lectores para mostrarles un camino posible dentro del a menudo “ensortijado” mundo del cómic y la novela gráfica.

Las historias protagonizadas por personajes afroamericanos y creadas por ilustradores y escritores negros hace ya tiempo que se han situado en los primeros puestos de las librerías, con superhéroes como el Black Panther o el Capitán América del guionista, periodista y autor Ta-Nehisi Coates. O los best-seller juveniles New Kid y Class Act, de Jerry Craft.

Pasando a su vez por la fantasía afrofuturista y la ciencia ficción con temática antirracista, con genialidades como las de Kwanza Osajyefo en Black u Omni.

Hasta la fecha, sin embargo, nos costaba ubicarnos dentro de una industria de la que sólo vemos la punta del iceberg. Pero esta semana llega a librerías y tiendas de cómics The Access Guide to the Black Comic Book Community 2020-21, el mayor atlas de creadores, ferias, editores y tiendas de cómics BIPOC.

La guía fue idea de uno de los veteranos del mundo del cómic, Dimitrios Fragiskatos, propietario de la tienda Anyone Comics de Brooklyn, quien pensó en el potencial que tendría abrir la puerta a lectores de diversos orígenes e introducirlos en un alucinante mapa del que sólo veíamos las luces de neón de los grandes títulos y editoriales.

Fragiskatos reclutó al histórico ejecutivo del cómic y editor de Heavy Metal, Joseph Illidge para que le ayudase en la empresa, junto al ilustrador y diseñador George Carmona III.

The Access Guide es algo insólito en el mundo del cómic, porque no abarca sólo las grandes firmas y creadores, sino que también incluye títulos independientes y financiados por crowdfunding que raramente se encuentran en los estantes de las librerías.

También aporta el testimonio de editores que reflexionan sobre sus esfuerzos por incluir cada vez a un público más diverso y a voces BIPOC en sus procesos creativos. Y, como no, mapea en el más amplio sentido la red de tiendas de cómics propiedad de minorías en todo Estados Unidos y las ferias, convenciones y conferencias centradas en la cultura Blerd (Black Nerd) y las producciones BIPOC.

Según Fragiskatos, que empezó a trabajar en esta guía en octubre 2020, la idea del trío de veteranos es que el libro se publique anualmente con nuevo material. A su vez, Illidge destacó a Forbes que la intención del proyecto es tender puentes a la diversidad y aportar nuevas perspectivas:

“Ahora mismo vivimos en una sociedad polarizada", dijo el editor de Heavy Metal. “Eso hizo que el mundo entero pivotara".

Josep Illdge añadió que se inspiraron en el "Green Book", el libro de viajes seguros que en los años 40’ y 50, la era Jim Crow, servía para indicar a los afroamericanos los restaurantes y moteles donde podían hospedarse, así como evitar los llamados “pueblos del atardecer” donde su vida corría riesgo.

De esa forma, el objetivo de The Access Guide es ayudar a los lectores a sortear espacios tóxicos y peligrosos y encontrar material realmente inspirador.

"Queremos replantear la negatividad para que más gente disfrute de grandes historias y se involucre en la comunidad", dijo.

Para el ilustrador George Carmona una de las grandezas de esta guía es que convierte al lector en “explorador”.

“Quiero que [las siguientes ediciones] pasen de ese punto de partida de la estrella del norte a la utilización de una brújula y, finalmente, del GPS", sostuvo.

Sus autores señalan que más allá de tratar adoctrinar o emitir juicios sobre la inclusividad, el libro pretende ser un manual con información actualizada para que el lector saque sus propias conclusiones. A la vez que muestra la equidad a través de sus bases, en los pequeños comercios liderados por minorías BIPOC, muchos de los cuales se han mantenido a flote en los momentos más duros de la COVID gracias a sus clientes y aficionados.

"Ayudó que mucha gente estuviera en casa sin otra cosa que hacer que leer cómics", dijo Fragiskatos. "Pero en serio, las relaciones con los clientes hicieron más por nosotros que cualquier préstamo".

Todos los ingresos obtenidos por la venta de The Access Guide se han destinado al Fondo Dwayne McDuffie.