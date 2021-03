El Festival del Libro de San Antonio se celebrará en abril de forma virtual

Un mes más tarde de anunciar su programación para este 2021, con la que el popular Festival del Libro de San Antonio (SABF) pretendía atraer a 20.000 visitantes al centro de la ciudad tejana, la organización tuvo la decisión de cancelarlo por las medidas sanitarias y de seguridad fruto de la pandemia de COVID-19.

La decisión provocó una oleada de decepción generalizada, pero este martes se dio a conocer su edición virtual, que se celebrará del 9 al 11 de abril con eventos gratuitos y muchas más sorpresas que para para sus organizadores suponen una oportunidad de ampliar el alcance del certamen.

"No podemos esperar a poder reunirnos todos en persona de nuevo, pero estamos muy contentos de poder acercar aún más a los escritores a los lectores y de poder atraer a un público más amplio con esta plataforma", dijo su director literario, Clay Smith.

Mientras que la directora ejecutiva del certamen, Lilly González, se felicitó de que “el arte sigue prosperando”, aunque sea “a través de las pantallas de nuestros ordenadores”. Lo que, por otro lado, posibilita al SABF una mayor flexibilidad y pasar de 100 a 200. Además de una gran cantidad de eventos online.

Entre ellos la fulgurante presencia de la escritora Sandra Cisneros, que dirige un programa presentando a cuatro autores emergentes: Diana Marie Delgado, John Olivares Espinoza, Joe Jiménez y Christine Granados.

El periodista y escritor de Friday Night Lights, Buzz Bissinger, también asistirá para revisar su clásico sobre fútbol americano e institutos con el fotógrafo Robert Clark.

La nota de humor e irreverencia la pondrán las cómicas Catherine Cohen, Emily V. Gordon y Samantha Irby que, moderadas por la productora de HBO Amy Solomon, hablarán de nuevo libro Notes from the Bathroom Line: A Conversation with the Funniest Women in Comedy.

Otras sesiones del programa incluirán a la académica local Norma E. Cantú dirigiendo un panel con Kathy Sosa, Ellen Riojas Clark y Cynthia E. Orozco y su libro Revolutionary Women of Texas and Mexico, de Trinity University Press. También Maurice Chammah explicará sobre su libro debut centrado en Texas Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the Death Penalty, y los autores de literatura juvenil Nic Stone y J. Elle en conversación sobre sus obras Dear Justyce y Wings of Ebony.

Tal vez una de las mayores novedades de esta edición virtual es que la librería local Nowhere Bookshop se convierte en la librería oficial del festival.

Entre los autores más destacados del festival, el Premio Nacional al Mejor Libro de Ficción Charles Yu con su libro Interior Chinatown, la periodista Paola Ramos, autora de Finding Latinx o el escritor y periodista de investigación mexicoamericano Luis Alberto Urrea, autor de The House of Broken Angels.

Descubre los más de 200 autores invitados, así como los paneles y eventos organizados en la web del SABF: www.sabookfestival.org.