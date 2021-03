‘Blood Gun Money’: La hipocresía de EE.UU. que causa estragos en Latinoamérica

Cuando el cineasta Michael Moore estrenó su premiado documental, Bowling for Columbine en 2002 basándose en el tiroteo en una escuela de secundaria ocurrido tres años antes, de lo que hablaba en realidad es de la hipocresía del país sobre la posesión de armas y la llamada “teoría del miedo”.

Sin embargo, esta supuesta doble cara puede extenderse a su relación con Latinoamérica, pues mientras desde los medios de comunicación y aún en la ficción se recrea a países como México como lugares de extrema violencia tomados por el narco, para el escritor Ioan Grillo, periodista británico con larga trayectoria en Latinoamérica, el mercado de la droga no puede desvincularse del de las armas. La mayoría de ellas, casi unas 200.000, entran ilegalmente a México desde Estados Unidos.

Así lo argumenta el experto en su más reciente libro, Blood Gun Money ( Bloomsbury Publishing, 2021), donde revela las incómodas verdades muy bien cubiertas por los gobiernos, trazando un mapa desde U.S. hasta los cárteles mexicanos, centroamericanos e incluso en Sudamérica.

Grillo asegura que las armas ilegales son el principal factor en el llamado “Triángulo Norte de la Violencia” que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, entre otros.

De esa forma se produce un intercambio de “altos vuelos”. Los aviones que cargan con la droga desde lugares como México hasta Estados Unidos vienen repletos de armas a precios muy rentables dentro del mercado negro.

La industria de las armas estadounidense, dice el autor, saca rentabilidad de este mercado negro. Además de las regalías que se lleva en el propio país, donde casi 400 millones de estadounidenses son propietarios de un arma de fuego y la industria suma al menos un millón más cada año.

“El lobby de las armas ha luchado contra la vigilancia del mercado negro de armas, defendiendo las lagunas jurídicas y consiguiendo límites en la aplicación de la ley de armas de fuego”, escribió R. Viswanathan para The Week. “El resultado es que defiende eficazmente el mercado criminal de armas que se suministra ilegalmente a los cárteles latinoamericanos”.

En números (y balas)

Si bien México sólo tiene un armería para todo el país y está gestionada por el ejército, en Estados Unidos existen unas 23.000, principalmente en Texas (10.810), California (7.530) y Florida (7.201) - es decir, lo que equivale, según Viswanathan a diez armerías por cada McDonald.

Dado que casi no hay restricciones sobre el número de armas de fuego que se pueden poseer, los llamados “hombres de paja” -compradores que adquieren para segundas personas- hacen su agosto.

De hecho, Grillo da un dato escalofriante: las ventas a cárteles mexicanos suponen 127 millones de dólares anuales para la industria estadounidense. ¿Con tanta ganancia quién está interesado en poner obstáculos al circuito?

Más cuando, entrando en datos recientes, la venta de armas alcanzó un récord histórico en enero, tras el intento de asalto al Capitolio, de acuerdo a CNN.

Un vacío legal

Mientras los funcionarios de ambos países siguen buscando estrategias para poner freno al narcotráfico de manera conjunta, en Estados Unidos no existe todavía ninguna ley específica contra el tráfico de armas y las pequeñas legislaciones al respecto están llenas de vacíos y vericuetos legales que aprovecha el mercado negro.

Ni tampoco existe una base de datos de búsqueda de armas, como ocurre por ejemplo con las matrículas de un coche.

"Las drogas son consumibles: desaparecen. Las armas no desaparecen", dice Grillo, quien ha cubierto durante dos décadas la violencia en México y ha tenido acceso tanto a operaciones policiales como a cárteles y traficantes.

Otros de los libros del autor británico son El Narco y Gangster Warlords: Drug Dollars, Killing Fields, and the New Politics of Latin America.