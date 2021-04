4 libros de autores hondureños que debes tener en tu radar

Pulse/Pulso: In Remembrance of Orlando

Roy G. Guzmán

Publicado en 2018, Guzmán escribió Pulse/Pulso en los días y semanas posteriores al tiroteo en el club Pulse, en junio de 2016. Una historia que se extiende y ramifica como una rama de olivo para hablarnos de la resistencia a la cultura tóxica de violencia armada que asesina a las personas queer y trans de color.

Roy Guzmán es un poeta, educador y activista hondureños de género no binario que vive en Minneapolis, donde cursa un doctorado en Estudios Culturales por la Universidad de Minnesota.

Beneficiario de una beca del National Endowment for the Arts, de una beca de poesía Ruth Lilly y Dorothy Sargent Rosenberg y de una beca Scribe for Human Rights, Guzmán también es autor del poemario Catrachos (2020).

13 colores de la resistencia hondureña

Melissa Cardoza

Publicado en 2016, el libro cuenta 13 historias de mujeres de la resistencia hondureña tras el golpe de Estado del 28 de julio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.

El sonado secuestro en helicóptero, que también fue el primer golpe de Estado del siglo XXI en Centroamérica, provocó una gran reacción en el país y miles de personas salieron a la calle.

Melissa Cardoza describe esta etapa como los tiempos en que “las manifestaciones eran poesía en las calles” en un libro conmovedor que se encuentra en formato bilingüe traducido por Matt Ginsberg-Jaeckle.

Cardoza es periodista y activista afroindígena por los derechos humanos y ha escrito también libros infantiles, como Tengo una tía que no es monjita (2004) -ilustrado por Margarita Sada.

33 revoluciones para Rodríguez

Fabricio Estrada

Ganador del Premio Nacional de Poesía Los Confines, uno de los más prestigiosos galardones literarios de Honduras, 33 revoluciones para Rodríguez es un extraño poemario escrito en homenaje a Sixto Rodríguez, el compositor y artista mexicano autor de "Sugar Man" que se convirtió en una leyenda en Sudáfrica mientras vivía sin pena ni gloria y ajeno a ello en Detroit.

Estrada es una de las voces más destacadas de la poesía hondureña, que destaca por el uso que hace de la oralidad y las vivas imágenes que dibuja con palabras, además de su rebeldía hacia el canon y su experimentación.

Entre sus obras también se encuentran Sextos de lluvia (1998), Solares (2004), Poesía: papel de oficio (2005), Imposible un ángel (2005), Poemas de Onda Corta (2009), Houdini vuelve a casa (2015), Blake muere en París a causa de un paparazzo (2018), Osos que regresan a la radioactiva soledad de Chernóbil (2019), y La era Pre Schumann (2021). Estrada ha organizado el grupo cultural Fábrica de Escándalos en Tegucigalpa.

Wild Tongues Can't Be Tamed

Compilado por Saraciea J. Fennell

Editado por la fundadora de The Bronx Is Reading, Saraciea Fennell, y con un elenco de colaboradores latinos, Wild Tongues Can't Be Tamed es una rareza indomable en el mercado de los libros YA.

En él quedan recogidos escritores de la diáspora latina que cuestionan mitos y estereotipos sobre la comunidad: desde la migración a la sexualidad, pasando por la música y el lenguaje.

Entre los autores que participan se encuentran Elizabeth Acevedo, Cristina Arreola, Ingrid Rojas Contreras, Naima Coster, Natasha Díaz, Kahlil Haywood, Zakiya Jamal, Janel Martínez, Jasminne Méndez, Meg Medina, Mark Oshiro, Julian Randall, Lilliam Rivera e Ibi Zoboi.

Aunque habrá que esperar hasta este otoño para ver publicada la antología de Fennell en librerías, el libro ya se encuentra en preventa.