3 libros con alma panameña para tener en tu radar

Las impuras, de Carlos Wynter Melo

Finalista del Premio de la Asociación de Escritores Caribeños en 2015, Las Impuras es una novela que ahonda en la identidad -entre quiénes somos, quiénes creemos ser y quiénes nos ha tocado ser-. Y lo hace a través del encuentro de dos mujeres, una de 60 años que ha perdido la memoria y otra de 30 que le ayuda a recordar contándole quién pudo haber sido a través de las impresiones que ella le produce.

Una bella narración sobre las narrativas que pesan sobre nosotros y los límites entre la imaginación y la realidad, en la que Wynter Melo, con un estilo sencillo pero eficaz, nos lleva a recorrer Panamá hacia atrás a través de sus mestizajes y opresiones, siguiendo el curso del recuerdo, para viajar al año 1989 en que el ejército norteamericano invadió el país y el general Noriega fue derrocado.

Entre los libros de Carlo Wynter Melo destacan El Escapista y otras reapariciones (2007), Nostalgia de escuchar tu risa loca (2013), Ojos para ver una invasión (2015), Mujeres que desaparecen (2016) y la colección de ensayo Panamá: El dique, el agua y los papeles (2017).

Su obra también ha aparecido en revistas como Words Without Borders y en la antología The Future Is Not Ours: New Latin American Fiction (2012), traducida por Janet Hendrickson.

Mama’s Girl, de Veronica Chambers

Han pasado ya algunos años desde que Chambers, escritora y editora en prestigiosos medios como NYT o Newsweek, publicó sus memorias Mama 's Girl (1996), pero como todo gran libro sigue siendo eminentemente actual. En él, la periodista afrolatina nos describe su infancia en las calles de Brooklyn de los años 70’ y la relación con su madre, inmigrante panameña, que se esforzaba por sacar a la familia adelante y lidiar con un hijo algo problemático sin tiempo apenas para aplaudir los logros de Veronica.

La niña comprendió que lo mejor que podía hacer para ayudar era ser una hija modélica y extra responsable, pero al mirar hacia atrás, vio que había conseguido mucho más de lo que se esperaba de ella. ¿Qué esperan nuestras madres de nosotras? ¿Y nosotras de ellas? ¿Qué podemos dar a cambio?

Un alarde de sinceridad y un relato conmovedor que se suma a otras obras, como la premiada memoria Yes, Chef, que realizó junto al chef Marcus Samuelsson, o la novela The Go-Between.

El libro de los americanos desconocidos, Cristina Henríquez

No hay una definición unívoca de lo que significa ser americano, sobre todo para las personas migrantes, que se han visto en esa mediana de autopista entre su doble identidad y lo que otros, a menudo prejuiciosamente, han dicho de ellos.

Descendiente de panameños, la escritora Cristina Henríquez reflexiona en torno a esta cuestión a través de dos familias cuyo destino está a punto de colisionar. Por un lado, un matrimonio mexicano que emigra a Estados Unidos buscando una cura para su hija, Maribel, que ha sufrido un grave accidente; por el otro, una familia panameña instalada en el país cuyo hijo, Mayor Toro, se enamora de Maribel a primera vista.

Así empieza la relación entre estos Montesco y Capuleto modernos que la autora intercala hábilmente con el testimonio de migrantes latinoamericanos que han llegado al país en busca del ansiado sueño americano.

Una novela intrigante, original y de una suave ironía que cuando fue publicada, en 2014, consiguió iluminar parte del debate sobre la experiencia latina en Estados Unidos en el que todavía seguimos inmersos.

El Libro de los Americanos Desconocidos fue finalista del Dayton Literary Peace Prize y seleccionado para la Medalla Andrew Carnegie a la Excelencia en la Ficción. Entre las obras de Cristina Henríquez destacan también Come Together, Fall Apart: A Novella and Stories (2006) y The World in Half (2009).