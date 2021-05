Kikis: “La comedia son las cosquillas que le hacemos al cerebro para mantenerlo flexible”

Los chistes sobre botes pequeños de buena confitura y personas bajitas ya los ha hecho antes ella. Las rutinas de Kikis son siempre cercanas, como quien se pone las gafas de la comedia durante un paseo como transeúnte, pero también son valientes al incluir temas exclusivos LGTB.

No es facil ser standupera en Ciudad de México pero mucho menos hacer una importante carrera y convertirse en icono. Kikis ha sido también actriz de series de comedia conocidas como Drunk History: El Lado Borroso de la Historia, Laugh Factory en Español o la primera temporada mexicana de LOL: Last One Laughing.

Sus orígenes fueron sencillos cuando empezó en el open mic de comedia en Beer Hall y repitió a la semana siguiente. Desde entonces reconoce que mucho ha cambiado en ella y que pueden apreciarse las mutaciones en rutinas que buscan no encasillarse.

Ha sido también una de las comediantes que con la crisis de los escenarios que trajo la pandemia se ha adaptado al contenido digital. En pandemia con la Kikis es una serie de entrevistas a comediantes a partir de un modelo experimental que apareció en la revista Cosmopolitan en los años 90. También el podcast sobre salud emocional Bendita incomodidad que empezó con su terapeuta.

Para que te diseccionen a los diversos tipos de pendejo nada mejor que sus rutinas. Nosotros quisimos indagar para comprender mejor su método.

¿Qué es para ti la comedia?

Para mi la comedia no es un género literario ni un destello temperamental, para mi es más bien uno de los muchos reflejos de nuestra sociedad, de nuestro estado mental, de lo que somos capaces de ver y de lo que no quisiéramos ver. La comedia son las cosquillas que le hacemos al cerebro para mantenerlo flexible y la manera más honorable de ganar dinero.

¿Cómo gestionas la actualidad durante tus giras o shows?

Los chistes que son estáticos son los que caducan más rápido y aquellos que se permean de actualidad, de lo que está pasando en nuestro entorno mutan y eso hace que siempre se sientan como “nuevos” en mi caso tengo de ambos, los chistes “mutables” los disfruto mucho ya que siempre implican un reto nuevo, la posibilidad de fracasar es lo que le pone la sal y pimienta a los shows.

¿Qué papel juega la raza en la comedia? ¿Y el idioma?

Juega un papel fundamental, ya que el humor cambia ya no digamos de un país a otro, de un estado a otro cambia y se tiene que tener la capacidad de cambiar y adaptar tu show porque si no estarás destinado a ser un comediante de un solo lugar.

¿Debe mantener alguna obligación el humor con la tolerancia? ¿Y con la corrección política?

Creo que el humor tiene la obligación de cambiar y de evolucionar con la sociedad que vivimos ya que es un reflejo muy fiel de ella y el humor tiene la capacidad de entrar sin permiso a la psique de la gente, así como de normalizar o perpetuar narrativas, así que por esto me parece que tenemos la obligación de intentar por lo menos estirar un poco la liga hacia una sociedad mucho más inclusiva y menos violenta.

¿Cómo te ha sentado la fama?

No sé que tanta fama represente la que tengo, pero creo que ella me ha servido para llegar a más gente, que esa gente se identifique de alguna manera, para poder abrir algunos temas y tal vez empezar a tener esa plática incómoda que a veces es tan necesaria para que algo cambie, también me ha servido para ser la representación que me hubiera gustado tener en otra época y que no la había en ningún medio y tener la posibilidad de conectar desde la risa es un privilegio enorme, también me ha servido para que me manden cosas gratis, amo las cosas gratis!