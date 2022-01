Kanaval Ball: Ya están disponibles las entradas gratuitas para la fiesta cultural y musical haitiana

Capturando la esencia del Carnaval haitiano, el Kanaval Ball de la WXPN espera llevar las tradiciones haitianas a Filadelfia este fin de semana.

Este será el primer festival Kanaval Ball de Filadelfia.

Con "toda la grandeza, el esplendor y la diversión del Carnaval haitiano y del Mardi Gras de Nueva Orleans", Kanaval Ball incorporará música y danzas folclóricas haitianas.

Las actuaciones correrán a cargo de la compañía de danza folclórica haitiana con sede en Nueva York, Nadia Dieudonné & Feet of Rhythm.

Con una decoración festiva de temática haitiana, y con comida y bebida tradicionales, el evento de entrada gratuita es una gran oportunidad para celebrar la cultura haitiana sin coste alguno.

La WXPN pide un "ambiente de fiesta", en el que los disfraces son bienvenidos pero opcionales. Los invitados musicales incluyen artistas de Haití y Nueva Orleans.

Los invitados musicales incluyen un set de DJ de Michael Brun, y actuaciones de Win Butler, Boukman Eksperyans, Ram y Preservation Hall Jazz Band.

Con el objetivo de "ayudar a iluminar el papel esencial que Haití ha desempeñado en la cultura de Nueva Orleans durante más de 200 años", la celebración concluirá el año de exploración de la WXPN sobre la influencia musical y cultural de Haití.

La exploración de un año de la WXPN se plasmó en un documental, Kanaval: Haitian Rhythms and the Music of New Orleans. El documental está presentado por Leyla McCalla y distribuido por NPR.

Aunque el evento es gratuito, los asistentes deben confirmar su asistencia, con un máximo de dos entradas gratuitas por cada dirección de correo electrónico registrada.

La celebración tendrá lugar a las 16 horas del domingo 9 de enero en el Fillmore Philadelphia, situado en 29 E Allen St, Philadelphia, PA 19123.

A partir del lunes 3 de enero, se podrá exigir una prueba de vacunación a los clientes de Filadelfia que entren en un establecimiento que sirva comida y bebida, y en algunos otros lugares.

Los clientes deberán presentar una prueba de la prueba COVID-19 negativa o un registro de vacunación completa para el Kanaval Ball en interiores. Deberán llevar mascarilla si no comen o beben.