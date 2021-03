Yes Day: un día para decirle a los más pequeños que sí a todo

Si eres padre o madre, tal vez descubriste que el no era el nuevo 'sí' al exclamarlo cincuenta veces por hora. Es complicado gestionar los impulsos infantiles, todavía más advertirles de conductas nocivas o enseñar el concepto de la responsabilidad.

¿Cansada? Jennifer Garner podría tener la solución en la película Yes Day.

La actriz y productora no imaginaba que al leerle a sus hijos Seraphina y Sam el libro infantil Yes Day! de la conocida autora Amy Krouse iba a desembocar en una importante tradición y una comedia de Netflix décadas más tarde.

Amy Krouse era autora de libros adultos y varias obras maestras infantiles, también colaboradora en radio y cine independiente. La historia de ficción trata de un niño que celebra el Día del Sí, lo que pudiera parecer peligroso pero que termina por convertirse en una lección sobre las consecuencias.

La actriz Jennifer Garner convirtió en tradición real el relato ficticio al descubrir que les daba una sensación de autonomía con la que aprender los matices de la responsabilidad y además liberaba a la madre de su rol institucional de tirana. Las únicas reglas es que no puede dañarse a nadie ni agendar cosas para el futuro.

Tom Lichtenheld ha guionizado todo sto en una película para Netflix en clave de comedia familiar que apuesta por la diversidad y por huir de los estereotipos. El marido de la protagonista es venezolano y viven todos en Los Ángeles.

Garner no es la primera actriz que al convertirse en productora opta por una línea mucho más personal, adaptando las obras que realmente les impactaron, y de hecho recientemente se ha convertido también en productora ejecutiva para FOX.

El director de la comedia es el puertorriqueño Miguel Arteta quien ha debido incubar y editar el proyecto dilatado por la pandemia pero que encuentra que este es un buen momento para proponer películas o arte para toda la familia.

Cuando la actriz empezó con la tradición familiar su pareja era Ben Affleck, ahora ex marido. Convertir al marido en venezolano fue decisión suya que corresponde a cierta lógica como explica para la NBC: "Se necesitan esas películas que hablan de nuestras luchas, y de lo difícil que es para los latinos en Estados Unidos. Pero también se necesitan películas que simplemente representen cómo es este país, no necesariamente tienen que hablar de ello, y esa fue la alegría de hacer Yes Day".

La premisa tras los divertidos y familiares enredos de la película apta para todos es cierta pedagogía practicamente conductural. Es difícil enseñarle responsabilidad a alguien que no tiene ninguna y que mucho menos se ha enfrentado a las consecuencias.

La idea es que el día del sí funciona como terreno de pruebas de las mismas para aprender el significado real de las consecuencias, que pueden ir del empacho al agotamiento, para que no haga falta decir tantas negativas el resto del año. Así finalmente podrá el sí convertirse en el verdadero sí de los adultos.

Por cierto, estelar aparición de H.E.R. en la película quien esta misma semana lograba un Grammy a la Mejor canción del año por I Can’t Breathe.