Yalitza Aparicio vuelve a los Golden Globes como presentadora

La actriz Yalitza Aparicio conducirá el Pre-show de la 78ª edición de los Golden Globe Awards junto a la presentadora Lety Sahagún para analizar y comentar los detalles previos de la ceremonia.

Ambas hosts hablarán los artistas y directores favoritos nominados a la premiación, además de entrevistarlos; comentarán las mejores producciones de la temporada y las posibles sorpresas de una de las ceremonias más importantes del cine y la televisión.

Yalitza ha revelado que ha tenido que prepararse mucho para ser presentadora de esta ceremonia:

“(Me he preparado) Informándome sobre cómo son las conducciones de estos eventos. Aunque en esta ocasión será diferente, no habrá alfombra roja, muchas cosas van a ser a distancia. Será una oportunidad de revivir la experiencia que tuve con Roma. Se me van a remover muchos recuerdos de aquel día: los nervios, la sensación de no tener idea de lo que estaba pasando. Ahora, del otro lado, podré analizar todo, ver a los nominados y decir: ‘claro, yo sé qué se siente estar ahí’, expresó.

Aparicio, quien es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y ya ha sido conductora de otra ceremonia, los Latin Grammy, espera con mucha ilusión su participación en los Golden Globes.

“Estoy muy contenta de aparecer ahora de este lado, creo que me voy a sentir relajada viendo las reacciones de los nominados, pues ya conozco en persona lo que sucede ahí. Estoy agradecida por la invitación…”, compartió la intérprete en entrevista con el diario El Milenio.

La previa “Punto de Encuentro TNT” se transmitirá este domingo 28 de febrero en Latinoamérica a partir de las 19:30 horas por la cadena TNT y sus redes sociales - YouTube, Twitter y Facebook.

Desde las 20:00 horas, se dará paso a la premiación, que será conducida por las actrices Tina Fey y Amy Poehler. En Estados Unidos la cadena NBC será la responsable de la transmisión del evento.