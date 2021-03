Women is Losers: ¿Imaginas cómo sería viajar en el tiempo a la época de juventud de tu madre?

Un retorno a los años sesenta con la óptica del feminismo actual.

Eso es lo que hace la directora Lissette Feliciano en su film Women is Losers que se estrena en el festival SXSW Online hasta el domingo como premiere mundial. Producida en Estados Unidos y abrazando la latinidad de sus personajes así como la introspección a la misoginia de la época, es también un homenaje a la canción homónima de Janis Joplin.

La historia principal sigue a una joven chica de colegio católico en el San Francisco de los años sesenta que tiene un novio veterano y debe enfrentarse a la opresión (masculina) para labrarse un futuro para ella y su hijo con el que sentar precedente para las generaciones futuras.

El papel de la protagonista, Celina, es interpretado por la actriz y modelo chilena Lorenza Izzo, conocida por su rol en films de terror de Eli Roth con quien está casada. Y más últimamente por su papel como esposa de Leonardo DiCaprio en la última película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

En el film debe compaginar los estudios con un embarazo del novio veterano mientras pierde a una de sus mejores amigas en un aborto ilegal. También está marcado por el ambiente opresivo en el hogar que no puede abandonar y por una durísima esfera laboral.

La peculiaridad más grande del film, que puede o no funcionar narrativamente para algunos, es que los actores rompen la cuarta pared para explicar directamente al espectador aquella misoginia y hablar sobre interseccionalidad, sexismo, derecho al aborto o racismo.

Como explica Feliciano en una entrevista para Remezcla, el film es parcialmente el resultado de una conversación de la directora con su madre. ¿Cuánto dejaron de contar las madres y abuelas sobre sus terrores para no perpetuar el miedo?

Más de lo que imaginábamos. No solo muchas cosas no eran legales para ellas sino que el terror privado y doméstico estaba todavía mucho más invisibilizado. Hablar de derechos reproductivos era buscarse graves problemas patriarcales. Los golpes el lamentable pan de cada día.

Sobre su necesidad artística de volver sobre todo aquello, de hurgar y destapar los terrores que todavían quedaron en el tintero, explica Lissete que: “Creo que nuestras madres nos protegen no diciéndonos ciertas cosas, pero a veces, al protegernos, nos ciegan”.

No lo llama masculinidad tóxica porque el término ya está capitalizado pero el resultado en la pantalla es el mismo, los tristes hombres crueles que pontifican sobre vidas que no son las suyas.

Prosigue Lissete definiendo su proyecto: "La película pide al público que examine su propio papel en la perpetuación del statu quo. ¿Qué aspecto tendría el mundo si acogiéramos las historias de las mujeres sin quitarles protagonismo a los hombres? ¿No sería ese un mundo genial? Creo que lo estamos consiguiendo".