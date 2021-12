West Side Story se estrena con su nueva versión más latina

Hoy, jueves 9 de noviembre se estrenó en todos los cines la nueva versión del musical ‘West Side Story’ dirigida por Steven Spielberg. La historia de es una adaptación del musical de Broadway de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, que a su vez es una adaptación moderna de Romeo y Julieta de William Shakespeare.

La película de Spielberg está protagonizada por el estadounidense Ansel Elgort y la colombo-americana Rachel Zegler, quienes interpretan a Tony y María.

Esta versión, a diferencia de la primera que se llevó a las pantallas dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, respeta más la cultura latina de la que se habla.

Es por ello que el mismo Spielberg pidió que los diálogos hispanos se dejaran sin subtitular en la versión original del filme. "El español es el segundo idioma de Estados Unidos así que pensé que habría sido irrespetuoso subtitularlo, porque tiene que convivir con el inglés y sin ningún apoyo", dijo en una entrevista con la agencia Efe.

Spielberg explicó que su objetivo es que durante las proyecciones se congreguen espectadores hispanohablantes y angloparlantes, y estos "escuchen risas de grupos que entienden ciertas cosas en español".

En la primera versión que se llevó a la pantalla, este musical que cuenta la experiencia de los puertorriqueños en Nueva York, apenas contaba con intérpretes puertorriqueños dentro del casting, y era algo que Spielberg quería enmendar con su versión.

"Es la primera producción de West Side Story que cuenta con un reparto completamente latino para dar vida a los 'Sharks'. Era algo que necesitaba corregirse", comentó el director.

"He rodado en español porque somos un país bilingüe y esta película es para un país bilingüe.

El español debe existir en la misma proporción que el inglés en los Estados Unidos".

Steven Spielberg en el estreno de su nueva película, #WestSideStory.



¡El puto amo, lo amo! pic.twitter.com/eWQjoeWn7c — Carlos Montes (@micarmontes) December 2, 2021

Prohibida en Arabia Saudita

Pese al éxito que ha tenido la película desde su estreno en Estados Unidos, esta no se llevará a las salas en gran parte de los países del golfo Pérsico ya que entre el reparto hay una persona no binaria, Iris Menas.

Esta no es la primera vez que se prohíbe una película en estos países por la presencia de un personaje perteneciente al colectivo LGTBIQ+. Algunos ejemplos recientes han sido 'Eternals' o 'Bohemian Rhapsody'.

En Arabia Saudí y Kuwait la película no ha pasado la censura y no se permitirá su proyección. En otros países, como Catar, aunque la película sí podía ser estrenada, varias escenas debían ser cortadas, a lo que Disney no estuvo de acuerdo y prefirió no llevar la película de lleno.