We can be Heroes es un buen modelo de representación positiva en el cine

Netflix nos resume We can be heroes como la película en la que unos invasores alienígenas han llegado a la Tierra para secuestrar a nuestros superhéroes y ahora sus hijos deben aprender a trabajar juntos si quieren salvar a sus padres y al mundo.

Hasta ahí todo suena como una potencial película típica sobre superhéroes pero ¿qué es lo que marca la diferencia en We can be heroes?

Primero, debemos recordar que se trata de una película familiar de Robert Rodríguez, reconocido director de la película Spy Kids, así que no nos sorprende que nuevamente los protagonistas sean niños. Durante el 2020 con la pandemia y todos en casa, Rodriguez recibió mucho ánimo para que sacara otra película familiar. "Un montón de familias han pasado mucho tiempo juntos. He estado recibiendo llamadas de toda clase de estudios: 'Haz un reboot de Spy Kids'. 'Haz un reboot de Sharkboy'. Por supuesto que quieren. Todos están sentados en casa con sus niños", cuenta el propio Rodriguez, quien se puso manos a la obra. La película se estrenó en Navidad como una de las más populares de Netflix en Estados Unidos y sigue en el top 10, como era de esperarse.

We can be heroes va un poco más allá. La película trata de un grupo de preadolescentes, un grupo de niños diversos y mestizos, que deben trabajar juntos para derrotar a los invasores alienígenas. Cada niño tiene un superpoder particular, pero es cuando unen fuerzas, y con trabajo en comunidad que realmente son capaces de salvar al mundo.

A pesar del trabajo arduo de la comunidad latina en la industria del cine, los latinos aun están poco o mal representados en las pantallas. Sigue siendo más común ver personajes latinos rodeados de estereotipos negativos como el criminal o ‘narco’ , la mujer que trabaja limpiando casas o la ‘sexy latina’. Pero esta vez el patrón se rompe y los niños pueden ver una película en la que se ven reflejados (como niño y como latinx) y sentirse orgullosos de lo que ven. En el mundo fantástico de We can be heroes la diversidad y a la comunidad latina se representan de manera positiva, como elementos que suman dentro de un todo.

Si tan solo ese mundo de fantasía fuera un poco más real, ¿no?