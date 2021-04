Unos históricos SAG Awards marcados por la diversidad

Esta era de cambio histórico para Estados Unidos que anunció el gobierno Biden y que progresivamente, con sus claroscuros, se cuela en la industria cinematográfica, tuvo anoche su mejor prueba.

La ceremonia de los SAG Awards, los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, será un evento para ser recordado porque por primera vez el talento de los actores BIPOC copó los principales puestos con una flamante protagonista, la cinta The Trial of The Chicago 7.

El drama social dirigido por Aaron Sorkin sobre el juicio de siete personas detenidas en 1969 durante una manifestación contra la guerra de Vietnam y acusadas de conspiración y las posteriores protestas pidiendo justicia para ellos se llevó el galardón más importante, el de mejor reparto, frente a otras grandes cintas como Minari y Da 5 Bloods.

También Viola Davis y el difunto Chadwick Boseman se llevaron el reconocimiento a mejor actriz y actor por sus papeles en Ma Raine’s Black Bottom y en las categorías secundarias, Daniel Kaluuya repitió el triunfo de los Globos de Oro por Judas and the Black Messiah. Mientras que la coreana Yuh-Jung Youn brilló en el apartado femenino con Minari.

El termómetro de los Oscars

Los premios del Sindicato de Actores suelen anticipar los resultados de la gala de los Oscars. Aunque Nomadland y una brillante Frances McDormand son las favoritas en las ternas de la alfombra roja, los SAG Awards podrían vaticinar sorpresas en la fiesta de la Academia del próximo 25 de abril y continuar con el impulso de los trabajos representados por intérpretes BIPOC.

¿Será posible que The Trial of The Chicago 7 y Ma Rainey 's Black Bottom se impongan a la cinta de Chloé Zhao?

Por otra parte y en el apartado de la pequeña pantalla, la latina estadounidense Anya Taylor-Joy ganó el premio a la mejor actriz de miniserie por The Queen 's Gambit en una ceremonia donde también destacaron las producciones The Crown y Schitt 's Creek.