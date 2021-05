"Through the Night:" Una carta de amor a las madres solteras y las cuidadoras

¿Cuál es el papel de las cuidadoras en nuestra sociedad? ¿Quién cuida a las cuidadoras?

A esas preguntas responde Loira Limbal (Estilo Hip Hop) en su segundo documental presentado por American Documentary y que se estrenará el lunes 20 de mayo a las 10 p.m. ET. Después estará disponible en streaming hasta Junio en pov.org.

Through the Night es un íntimo retrato de tres madres trabajadoras cuyas vidas se cruzan en una guardería de 24 horas en New Rochelle, Nueva York: una madre que trabaja en el turno de noche de un hospital pediátrico; otra que tiene tres empleos para mantener a su familia, y una mujer que durante más de dos décadas ha cuidado de los niños cuyos padres no tienen a quién recurrir.

También muestra la multiplicidad del "trabajo de las mujeres" -pagado, mal pagado y no pagado; emocional y físico; doméstico y orientado a la carrera-, todo ello mientras se negocian los términos de una existencia digna bajo el yugo del racismo, el sexismo y el capitalismo en Estados Unidos.

Limbal lleva al espectador al mundo de Dee's Tots, una vibrante guardería que atiende todo tipo de situaciones y escenarios familiares, con trazos sutiles y reconfigurando las relaciones de parentesco que marca el panorama laboral. Los niños son recogidos y dejados por padres cansados pero agradecidos, muchos de los cuales vienen de turnos nocturnos o de largas jornadas de trabajo, a veces en varios empleos.

Las familias a las que Deloris atiende son explícitas en su necesidad de ella y de su servicio; la cuidadora es el pegamento que los mantiene unidos, una pieza integral del rompecabezas que ayuda a hacer posible sus horarios diarios.

El documental está poblado por mujeres trabajadoras, compasivas y profundamente cariñosas que ponen rostro y nombre a las innumerables madres negras y latinas de clase trabajadora que mantienen a sus familias en este país.

"Through the Night es mi carta de amor a las madres solteras y cuidadoras. Fui criada por un increíble elenco de mujeres negras y latinas que realizaban diariamente actos milagrosos de resiliencia, creatividad y subversión”.

“Por desgracia, cuando miro a mi alrededor en nuestra cultura popular, estas mujeres rara vez se ven y, cuando aparecen, son representadas de forma reduccionista que a menudo equivale a caricaturas. Mi visión como cineasta es inundar nuestra cultura popular con retratos bellamente complejos de las vidas de las mujeres de color de la clase trabajadora para que tengamos nuevas miradas y nuevas formas de vernos a nosotros mismos”, dice la directora Loira Limbal.