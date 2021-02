Siembran la duda de racismo de los Globos de Oro pro el olvido de 'I May Destroy You'

La semana pasada cubrimos las nominaciones a los Globos de Oro que ya venían marcadas por acusaciones de monopolio en la que destacó el latino Lin-Manuel Miranda como rey de los musicales. Sin embargo, progresivamente se ha ido desplegando cierta polémica en lo que respecta al papel que juega su nominación.

El miércoles Deborah Copaken, nominada como guionista de la comedia millenial Emily in Paris (Netflix, 2020) escribía una crónica muy personal para The Guardian en la que expresaba su propia incertidumbre respecto al criterio general de la competición. Explicó como su obra surgió tras escapar de un trabajo por acoso sexual y sus sentimientos como superviviente a un asalto sexual. Por ello afirma que es la serie I May Destroy You (HBO, 2020) es su nueva serie favorita por como afronta con corazón y humor el asunto de las violaciones en plural.

Su crítica se fundamenta no solo en la desigualdad racial entre los guionistas de Hollywood y para ello cita el estudio Color of Change de 2017 que afirma que un 91% de los showrunners son blancos y un 80% varones.

Lo que más la indigna es la asimetría posterior para tratar ciertos asuntos, especialmente los acosos sexuales a gente racializada: “Ahora bien, ¿me emociona que Emily in Paris haya sido nominada? Sí. Por supuesto. Nunca he estado ni remotamente cerca de ver una estatuilla del Globo de Oro de cerca, y mucho menos de estar nominada a uno. Pero esa emoción está ahora lamentablemente atenuada por mi rabia por el desaire de Coel. Que I May Destroy You no haya conseguido ni un guiño al Globo de Oro no sólo está mal, es lo que está mal en todo”.

La polémica proseguía durante la semana en redes sociales con perfiles protestando por la ausencia de nominaciones para la serie de británica creada e interpretada por Michaela Coel, también guionista y productora, por su habilidad para afrontar el trauma.

Whether you loved Promising Young Woman or not, it is telling that it is sweeping awards season, while I May Destroy You has been completely ignored. It's a clear statement about which stories we are ready to hear and which ones we continue to ignore. #imaydestroyyou

— @realSarahPolley (@realsarahpolley) February 3, 2021