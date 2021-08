"Revolution Rent", un documental que explora el viaje de "Rent" a La Habana

Los elogios que ha recibido el emblemático musical "Rent", desde su estreno en 1996 hasta ahora, son innumerables. En 2014, hizo historia al convertirse en el primer musical en ser representado por una compañía estadounidense en Cuba desde la llegada de Castro al poder. A partir de este viaje de la obra hasta La Habana, se produjo el documental "Revolution Rent".

El documental sigue los pasos del director Andy Señor Jr., un cubanoamericano que interpretó a Ángel en la producción original de Broadway. Para él, llevar la producción al país de sus padres y a sus raíces, suponía indagar en un pasado doloroso de exilio. "Hubo dudas a la hora de decírselo a mi familia, pero no lo pensé mucho porque sabía que quería ir a Cuba", contó Andy.

En seis semanas, la producción montaba "Rent" en La Habana. El espectáculo se estrenó el 24 de diciembre en la capital cubana. Para Señor Jr. y el equipo, fue un reto importante lograr canalizar la visión del escritor Jonathan Larson, en el espectáculo. "Las palabras, la música y la reputación de Jonathan son el espíritu de lo que es 'Rent'. La gente entiende el impacto del espectáculo y el mensaje de amor, tolerancia y familia a través de él", afirmó Andy.

Sin embargo, "Rent" en Cuba fue una nueva oportunidad tanto para Señor Jr. como para el elenco cubano. Algunos de los actores que formaron parte del elenco no habían actuado en un escenario antes de ir a la audición, incluso algunos se sentían incómodos de abordar los temas que trata el musical. “Rent” sigue a un grupo de adultos jóvenes en la ciudad de Nueva York que luchan contra las dificultades económicas y el aumento del VIH/SIDA. "Revolution Rent es una continuación de nuestro viaje, así como un tributo al poder del teatro y su capacidad para transformar vidas", cuenta el productor ejecutivo Neil Patrick Harris.

A pesar de las expectativas, Andy Señor Jr. se dio cuenta de que estar en Cuba como estadounidense significaba experimentar diferencias culturales y entender la realidad de Cuba y no la idea que uno puede tener en su cabeza sobre la isla. "Llegar allí y ver lo urbana que era y que los jóvenes artistas cubanos no podían relacionarse con la nostalgia que era particular dentro de la comunidad de exiliados fue algo nuevo para mí de entender. Así que pensé, ¿qué es Cuba ahora que no es esta versión nostálgica?", dijo Señor.

El documentales encuentra desde junio en HBO Max.