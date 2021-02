“¿Quieres volar? Serás la nueva Supergirl”: la apasionada reacción de Sasha Calle al entrar en el Universo DC

Cuando durante una llamada telefónica le preguntan a la joven actriz si sabe volar pueden apreciarse unos espesos segundos de comprensión mientras pasa de la alegría al llanto en una intensa reacción emocional.

Con esta llamada publicada el director Andy Muschietti se enteraba ella tanto de que iba a actuar en la futura película The Flash y, colateralmente, de que se convertiría así en la primera latina en llevar el manto de la superheroína de Kripton.

Sasha Calle nació en Boston (Massachusetts) de padres colombianos, país en el que vivió durante su infancia antes de retornar a los States, donde se dio a conocer en 2018 con su papel en The Young and the Restless por el que fue nominada al Daytime Emmy Award.

Andy Muschietti es el director también latino que le da la noticia de su selección después de más de cuatrocientas audiciones para el papel. El argentino es conocido por su colaboración y buen ojo en distintos proyectos de terror y será el encargado de dirigir la primera película de Warner dedicada exclusivamente a Flash.

La verdad es que el “Velocista Escarlata” lleva tiempo corriendo por la pequeña pantalla, ya fuera en películas de animación (The Flashpoint Paradox, 2013), en su propia serie de cuatro temporadas para HBO (The Flash, 2014).

Pero especialmente con la participación en la Liga de la Justicia, ya fuera en la versión de 2017 o en el muy esperado Zack Snyder’s Cut que genera tantas y tantas viralizantes expectativas. Parece pues que para junio de 2022 planean dar el impulso definitivo a uno de los personajes más relevantes del universo DC.

La alegría de la actriz latina al formar parte de este proyecto es doble del mismo modo que lo fue hace unos meses para Rosario Dawson al aparecer como Ahsoka Tano en un capítulo de The Mandalorian y es que esta clase de papeles en universos cinematográficos expansivos son muy generosos para los actores.

Así pueden acabar encarnando héroes durante décadas o lograr con los años sus propias películas con papeles protagonistas. Eso fue lo que le sucedió a Gal Gadot que como secundaria ha terminado con sus dos propias películas de Wonder Woman.

La elección ha sido una sorpresa para Sasha porque, según informa Deadline, las numerosas actrices no conocían los detalles tras las audiciones que, debido a la pandemia, fueron realizadas por Zoom. Muschietti dijo que finalmente hallaron a la actriz “destinada” para este papel.