Quién es Rodrigo Prieto, el mago de la luz y el encuadre de las películas de Scorsese

La mayoría de las personas, aun siendo cinéfilas, no van más allá del nombre del cineasta o los actores de una producción, como si el éxito o el fracaso de una película dependiese solamente de ellos.

Pero ni Scorsese ni Tarantino, ni ningún afamado creador que se nos ocurra, hace nada sin un equipo detrás y sobre todo sin un director de fotografía que, a caballo entre la técnica y el arte, tome decisiones sobre el encuadre, la iluminación o la composición. En suma, la puesta en escena.

Rodrigo Prieto se ha convertido por méritos propios en uno de los directores de fotografía más buscados de Hollywood. En su currículo brillan películas que han marcado un hito, como Amores Perros (2000), Brokeback Mountain (2005) o Silence (2016), por las que estuvo nominado a un Oscar, y también estuvo detrás de El Irlandés que sí se llevó el dorado galardón a Mejor Fotografía.

Este año Prieto no pisará la alfombra roja, ya que The Glorias, la película de Julie Taymor con guión de Taymor y Sarah Ruhl sobre el libro Mi vida en la carretera de Gloria Steinem, no ha pasado las nominaciones. Sin embargo, el mexicano acaba de ser galardonado con el Premio Vilcek de Cinematografía 2021, la fundación que celebra las contribuciones de pioneros migrantes en las artes y las ciencias.

Un galardón que también han recibido otras grandes figuras en sus respectivos campos, como la genetista Ruth Lehmann, el biólogo químico Mohamed Abou Donia, el empresario (y excandidato presidencial) Andrew Yang y varios cineastas, entre ellos, Juan Pablo González, Miko Revereza o Nanfu Wang.

"Como líderes en las artes, tenemos la responsabilidad de promover la diversidad creando espacio, brindando acceso y ampliando las contribuciones artísticas de grupos e individuos marginados. Así, los premios Vilcek en artes y humanidades nos permiten hablar sobre el valor de la inmigración para nuestra sociedad de una manera no politizada", dijo el presidente de la Fundación Vilcek, Rick Kinsel.

El premio se suma a otros muchos que Rodrigo Prieto ha atesorado a lo largo de una carrera cargada de elogios y éxitos tanto en el cine como en la televisión, e incluso en el videoclip.

De hecho, Prieto fue el director de fotografía del último videoclip de la cantante Taylor Swift, "The Man", que ella misma dirigió.

Sobre él, dijo la cantante que acaba de ganar un Grammy por su álbum Folklore: "Rodrigo, uno de los colaboradores favoritos de Scorsese, es la persona más increíble con la que he trabajado, no puedo creer mi suerte”.

No sólo Swift y Scorsese tuvieron suerte, también Oliver Stone (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010) o Pedro Almodóvar (Los abrazos rotos, 2009), entre muchísimos otros.

Porque si algo se le da bien a Rodrigo Prieto es trabajar detrás de una cámara y hacerlo de un modo muy poco convencional, con composiciones evocadoras y muy detalladas tras las que se vislumbra el ADN de un artista que en lugar de brocha utiliza la tecnología.

Ahora el director de fotografía se encuentra inmerso en el rodaje de otra nueva película de Scorsese, Killers of the Flower Moon, una película ambientada en la Oklahoma de los años 20’ sobre una serie de asesinatos ocurridos en la tribu Osage a partir de una obra de no ficción del escritor David Grann.