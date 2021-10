Los latinos se están apoderando del cine de terror 

En la tradición oral latinoamericana sobran las escenas de miedo y terror, y puede ser que esto en la vida moderna nos haya convertido en grandes consumidores de películas de terror. Según la autora Marcella Ochoa, “a pesar de que los latinos son más del 50 % de la taquilla en las películas de horror (en Estados Unidos), nuestras historias rara vez se veían reflejadas en esas producciones”.

Hasta hace poco, en la producción cinematográfica, y a pesar de que muchas veces las historias contadas son parte de nuestros propios mitos y leyendas, los equipos no siempre están constituidos por directores o guionistas latinos, sino que son miradas externas las que cuentan nuestras historias..



Este octubre, el mes del miedo por excelencia en Estados Unidos, los latinos pueden ver por primera vez una rica e histórica representación entre los creadores, productores, directores y actores de los nuevos estrenos en el cine de suspenso y horror.

Desde las plataformas de “streaming” hasta las salas de cine, este año tienen producciones de terror, no solo escritas y actuadas por latinos, sino que se cuentan la realidad de la comunidad y mezclan la denuncia con los sustos.

“Los verdaderos monstruos, los que de verdad hay que temer están entre nosotros”, dijo el actor mexicano Tenoch Huerta, protagonista de “Madres”, una película de los estudios Blumhouse que se estrenó a inicios del mes por Amazon Prime Video.

“Madres” es una historia inspirada en el escándalo que se generó en 1975 cuando se descubrió que muchas migrantes fueron esterilizadas sin su consentimiento. “Bingo Hell” aborda el trato a los ancianos y la discriminación contra la mujer, y se encfoca sobre todo en cómo se trata a los inmigrantes a medida que se van haciendo ancianos. Ambas forman parte de la entrega de Blumhouse en Amazon.

Por su parte, “Nobody Gets Out Alive”, de Netflix, es otro de los filmes que representa un cambio radical, ya que no solo tienen como protagonistas actores latinos, sino que son historias de latinos escritas por latinos. Protagonizada por la mexicana Cristina Roddlo, busca transmitir las emociones de una joven indocumentada que está atrapada en una casa.

Este año también se estrenó “La purga por siempre”, protagonizada por Ana de la Reguera, en la que se muestra el racismo disfrazado del terror ejercido por hombres enmascarados. Esta variedad de historias que entremezclan la realidad con la ficción de terror, ponen sobre la mesa temas que discutir y que permiten ver reflejadas realidades que antes no podíamos encontrar.